Bí thư Thị ủy An Khê đối thoại với cán bộ quản lý ngành Giáo dục

GLO)- Chiều 30-6, Ban Dân vận Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Thị ủy Nguyễn Xuân Phước với 49 cán bộ quản lý của 24 trường học trên địa bàn.



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê Huỳnh Minh Thiện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.



Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Ngọc Minh



Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở đã có 19 đại biểu đề xuất, kiến nghị thị xã quan tâm hơn nữa đến đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; vấn đề mua sắm trang-thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy; đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; duy trì sĩ số học sinh; quản lý sử dụng tài sản công. Ngoài ra, nhiều đại biểu mong muốn thị xã hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh người dân tộc thiểu số; bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng, kế toán, tin học…



Sau khi nghe ý kiến, đại diện các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND thị xã đã tiếp thu, đồng thời giải đáp, làm rõ những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình.



Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý nhằm xây dựng ngành Giáo dục thị xã phát triển tốt hơn.

Thời gian tới, Bí thư Thị ủy An Khê đề nghị tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục đào tạo; xác định nâng cao công tác này là trọng tâm xuyên suốt, là quốc sách hàng đầu. Từ đó, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã.

Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan, nhất là Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp, tham mưu giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên các trường học; đảm bảo bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giữa các trường học, giữa các địa bàn hài hòa, hợp lý, cân đối; đảm bảo mặt bằng chất lượng giáo dục chung của toàn thị xã; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao và tâm lý ổn định, yên tâm công tác trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhân viên các trường học.



Bí thư Thị ủy An Khê cũng yêu cầu ngành Giáo dục chuẩn bị thật tốt các điều kiện để vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, bảo đảm an toàn về phòng-chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tích cực hơn nữa trong thực hiện chức năng giám sát, nhất là đối với công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên; đảm bảo chế độ, chính sách đối với giáo viên trên địa bàn. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của giáo viên, Nhân dân đối với lĩnh vực giáo dục, kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy cho chủ trương giải quyết.



“Đối với những đề xuất, kiến nghị chưa được giải đáp trực tiếp tại hội nghị, yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn ban hành văn bản trả lời đại biểu; báo cáo trong thời gian sớm nhất để theo dõi, chỉ đạo”-Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh.



