Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã

(GLO)- Ngày 10-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX). Các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số địa phương và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung





Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội và kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 9,71% so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt 56,31 triệu đồng, tăng 4,41 triệu đồng so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản năm 2021 đạt hơn 49.600 tỷ đồng, tăng 13,99% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 10.689 tỷ đồng, đạt 37% Nghị quyết, tăng 16,01% cùng kỳ năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 31.960 tỷ đồng, đạt 37,6% Nghị quyết, tăng 6,87% cùng kỳ năm trước. Năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 70.000 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án điện gió đã đi vào hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 8.160 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 124.470 tỷ đồng; 368 HTX với tổng số vốn điều lệ là 737.678 triệu đồng. Tổng số thành viên HTX là 18.001 người.



Với tinh thần khách quan, dân chủ, đại diện nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã thẳng thắn nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị nhằm giúp đơn vị hoạt động hiệu quả tốt hơn như: việc triển khai các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; khó khăn, vướng mắc tại các dự án chăn nuôi công nghiệp; kiến nghị liên quan đến vấn đề đất đai, nộp thuế; việc bổ sung kinh phí thanh toán các hợp đồng dịch vụ công ích đô thị; việc hỗ trợ thủ tục, kinh phí thực hiện quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp (VietGAP), thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP), sản phẩm OCOP. Về phía HTX, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số khó khăn trong việc thuê đất, kinh phí xây dựng trụ sở; tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng; thu hút nguồn nhân lực về làm việc tại HTX...

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn của doanh nghiệp, HTX. Ảnh: Trần Dung



Tất cả kiến nghị đều được lãnh đạo các sở, ngành giải đáp tại hội nghị hoặc ghi nhận trả lời bằng văn bản sau hội nghị.



Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc mang tính chất chuyên đề riêng đối với doanh nghiệp, HTX. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn của doanh nghiệp, HTX để Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đối với các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xem xét, trả lời và tháo gỡ vướng mắc một cách nhanh nhất.



Thời gian tới, để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX phát triển ổn định, bền vững, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh thanh toán điện tử… Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân và Liên minh HTX tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối gắn kết doanh nghiệp, HTX với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các doanh nghiệp, HTX tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất.

