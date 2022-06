Gia Lai: Vận động mọi người cùng hiến máu tình nguyện

Năm 2021, toàn tỉnh tổ chức được 83 đợt HMTN, tiếp nhận 15.151 đơn vị máu an toàn, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao, trong đó có 1.161 đơn vị máu được hiến khẩn cấp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 42 đợt HMTN, tiếp nhận 8.729 đơn vị máu, đạt 58% kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao.