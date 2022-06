Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Nhanh chóng tháo gỡ vấn đề thiếu nhân lực của ngành Y tế

(GLO)- Chiều 16-6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với ngành Y tế Gia Lai về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ công tác liên quan. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.





Chú trọng nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh



Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn thông tin: Toàn ngành Y tế hiện có 4.894 cán bộ, nhân viên; tổng số giường bệnh theo kế hoạch là 4.190 giường; 8,2 bác sĩ/vạn dân; 27,5 giường bệnh/vạn dân; 93% xã, phường có bác sĩ làm việc; 92,27% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Số ca mắc và tử vong do sốt rét giảm đáng kể; công tác tiêm chủng được triển khai thường xuyên; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần qua từng năm (năm 2015 là 20%, năm 2021 là 18,8%); tỷ lệ mắc sốt rét/1.000 dân giảm từ 1,47 (năm 2015) xuống còn 0,6 (năm 2021). Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh không có trường hợp tử vong do sốt rét.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện



Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được triển khai có hiệu quả, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và tỷ số chênh lệch giới tính thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Chất lượng dịch vụ y tế, kể cả y học hiện đại và y học cổ truyền ngày càng được nâng lên, đảm bảo công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu cho người dân. Hệ thống y tế tư nhân, số lượng người tham gia hành nghề y-dược tư nhân ngày càng tăng, góp phần tích cực trong việc khám-chữa bệnh và giảm tải cho các bệnh viện công lập. Đến nay, toàn tỉnh có 27 đơn vị sự nghiệp y tế công lập được giao quyền tự chủ theo 3 mức, bao gồm: 4 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động; 21 đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí; 2 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.



Kể từ ca mắc đầu tiên đến ngày 15-6-2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 101.621 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 120 trường hợp tử vong (chiếm tỷ lệ 0,11%); hiện còn 10 trường hợp đang cách ly, điều trị. Đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã tiêm 2.755.292 liều vắc xin cho đối tượng trên 18 tuổi; trong đó, tiêm mũi 1 là 1.000.035/963.605 liều, đạt 103,78%; mũi 2 là 941.917/963.605 liều, đạt 97,75%; mũi 3 là 813.340 /963.605 liều, đạt 75,93%. Triển khai tiêm mũi bổ sung cho 228.769 lượt người, đạt tỷ lệ 23,7% và tiêm mũi nhắc lại cho 492.254 người, đạt tỷ lệ 51,1%. Ngoài ra, tổng số trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm vắc xin là 334.213 em; trong đó, mũi 1 là 175.403/167.642 liều, đạt 105,37% ; mũi 2 là 158.810/166.462 liều, đạt 95,4%. Đến nay, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các huyện, thị xã, thành phố được 104.295/173.000 liều, chiếm 60,29% số vắc xin thực nhận.



Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, hiện tại, ngành Y tế còn thiếu cán bộ chuyên khoa sâu và cán bộ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng như: lao, phong, tâm thần, bác sĩ gây mê hồi sức. Số lượng biên chế chưa tuyển đủ so với chỉ tiêu biên chế được giao, còn thiếu 425 người (tính đến cuối năm 2021 thiếu 671 người, đầu năm 2022 chỉ tuyển được 246 người). Tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc còn nhiều... Chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Cơ sở hạ tầng y tế một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, trang-thiết bị y tế còn thiếu, chưa đồng bộ. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế còn hạn chế. Việc thực hiện tự chủ đối với các đơn vị y tế tuyến huyện, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.



Nan giải “bài toán” thiếu bác sĩ



Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 331 Vũ Trọng Dũng cho hay: Hiện nay, có tình trạng “câu” bác sĩ từ bệnh viện công ra bệnh viện tư gây ra thiếu hụt nguồn nhân lực tại các bệnh viện công. “Vì vậy, mong tỉnh cần có chế tài về vấn đề này cũng như cần có các chính sách thu hút bác sĩ về tỉnh công tác. Về công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, tôi mong tỉnh thành lập trung tâm đấu thầu để các bệnh viện chỉ tập trung công tác chuyên môn. Công tác tự chủ tài chính hiện nay tại bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn. Hai năm gần đây do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số bệnh nhân giảm đi, thu không đủ bù chi”-bác sĩ Dũng nói.

Đại diện Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Cũng liên quan vấn đề nhân lực y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phạm Bá Mỹ cho biết: Đào tạo một bác sĩ có chuyên môn rất mất thời gian nhưng khi đào tạo xong thì không ít người lại xin chuyển công tác qua các bệnh viện tư, thậm chí chấp nhận đền tiền, bồi thường phí đào tạo. Dù lãnh đạo Bệnh viện đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn bị mất nhân lực, đây là một vấn đề hết sức trăn trở. Ngoài ra, còn nhiều vướng mắc trong giám định, thanh quyết toán bảo hiểm y tế đối với phẫu thuật có gây mê, gây tê; số tiền vượt trần đa tuyến đến năm 2018 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến nay vẫn chưa được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán.



Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hồ Ngọc Gia thì đề xuất: Tỉnh cần có cơ chế tuyển dụng đặc biệt đối với các trường hợp bác sĩ có chuyên môn cao, hợp đồng với các bác sĩ ra trường để giữ chân, tránh tình trạng mất nhân lực... Hiện nay, nhiều bác sĩ do chờ đợi tuyển dụng quá lâu nên chuyển đi các tỉnh khác.



Buổi làm việc ghi nhận nhiều ý kiến của các đơn vị y tế và các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội tỉnh... liên quan đến vấn đề tự chủ bệnh viện; đấu thầu thuốc, vật tư y tế, khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành Y tế...



Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng cán bộ, nhân viên ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở đã rất cố gắng, nhiều người không quản ngại làm việc ngày đêm, bỏ việc nhà, gia đình… tình nguyện đi vào tâm dịch, các điểm nóng thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế tiếp tục phát huy ngọn lửa nhiệt huyết này để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.



Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần làm rõ các vấn đề liên quan đến nhân lực của ngành Y tế. Thứ nhất, tại sao không bổ nhiệm đủ cán bộ cấp trưởng từ huyện đến xã, trách nhiệm thuộc về ai? Tại sao ngành Y tế không tuyển được bác sĩ? Có phải chúng ta đặt ra các điều kiện quá khó, yêu cầu quá cao nên gặp khó trong tuyển dụng trong khi chúng ta thiếu nhân lực trầm trọng? Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo khi có vấn đề vướng, khó thì cần đặt câu hỏi vướng, khó từ đâu và đưa ra các biện pháp để tháo gỡ, những vấn đề đã lạc hậu thì cần phải sửa đổi ngay và nhất là cần có giải pháp tháo gỡ vấn đề thiếu nhân lực của ngành Y tế. Đặc biệt, Sở Nội vụ cần phối hợp hướng dẫn trong công tác phân cấp việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ cho ngành Y tế. Sở Nội vụ cũng cần tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh vị trí việc làm phó trưởng trạm y tế cấp xã không cần có trình độ chuyên môn là bác sĩ hoặc tương đương trong Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 29-12-2017 của UBND tỉnh (theo Luật Khám-chữa bệnh thì y sĩ có thể phụ trách chuyên môn khi trạm thiếu bác sĩ). Trước mắt, Sở Nội vụ cần tham mưu UBND tỉnh để sửa ngay Quyết định số 1167/QĐ-UBND.



Liên quan đến vấn đề tự chủ tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tự chủ tài chính có rất nhiều ưu thế nếu biết vận dụng, quản trị tốt thì sẽ mang lại hiệu quả rất cao cho các cơ sở y tế. Tại sao rất nhiều nơi làm được, chúng ta lại không? Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Y tế thống nhất việc quy định đối tượng, số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Ngành Y tế cần khẩn trương quy hoạch, bố trí lại bộ máy để làm việc hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công tác an sinh, động viên tinh thần, quan tâm tạo điều kiện về môi trường làm việc để cán bộ, nhân viên y tế phát huy hết khả năng và cống hiến trong công tác. Ngành Y tế cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; giải quyết chế độ chính sách, chi trả kịp thời các chế độ, phụ cấp cho cán bộ, nhân viên… Ngoài ra, ngành Y tế cần tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân…



Đối với vấn đề đấu thầu, mua sắm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể và ngành Y tế cần bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về việc này. Ngoài ra, ngành Y tế cần phối hợp với các cấp, ngành triển khai tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho đạt yêu cầu đề ra; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm củng cố tổ chức Đảng cho ngành Y tế. Đồng thời, sau buổi làm việc này, các sở, ban, ngành, địa phương cần rà soát, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình từ đó có sự hỗ trợ cho ngành Y tế.



NHƯ NGUYỆN