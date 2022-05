Lãnh đạo tỉnh Gia Lai làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Sáng 13-5, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai đã diễn ra buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Gia Lai và Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có các đồng chí: Trần Công Kha-Chủ tịch Tập đoàn; Lê Thanh Hưng-Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại diện các công ty thành viên thuộc Tập đoàn đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 4 công ty là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam gồm: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh; Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông; Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê; Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Tổng số lao động của 4 đơn vị trên địa bàn tỉnh là 6.732 người, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số là 3.519 người, chiếm 52,3%. Hàng năm, bình quân mỗi công ty tạo việc làm theo thời vụ cho hơn 300 lao động tại địa phương, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập của người lao động trong quý I-2022 bình quân gần 6 triệu đồng/người/tháng. Theo đánh giá của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi của tỉnh cho các doanh nghiệp, hỗ trợ trong công tác phòng-chống dịch Covid-19... Quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn an tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Tại buổi làm việc, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có những đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về một số vướng mắc mà các công ty thành viên đang gặp phải. Trong đó, tập trung vào một số vướng mắc liên quan đến công tác đền bù đối với các diện tích đất được Tập đoàn bàn giao lại cho địa phương để phát triển kinh tế-xã hội; công tác khảo sát, lập bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện gió trên các diện tích đất của Tập đoàn quản lý; việc triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao và dự án phát triển kinh tế hạ tầng liên quan đến diện tích đất của Tập đoàn quản lý; tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Nam Pleiku.



Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ghi nhận và đánh giá cao về kết quả của sự phối hợp giữa tỉnh và Tập đoàn trên các lĩnh vực tổ chức sản xuất, quản lý lao động, giải quyết việc làm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề phát sinh, việc phối hợp giải quyết giữa các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên địa bàn tỉnh với các sở, ngành chưa chặt chẽ, ví dụ như vấn đề đền bù giải tỏa, định giá cho thuê đất… Đối với các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục làm việc với các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh để xử lý, tháo gỡ. Đối với những vấn đề kiến nghị liên quan đến điều chỉnh của luật, UBND tỉnh thống nhất triển khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với vấn đề chuyển đổi diện tích cao su không đạt sang các loại cây trồng khác cần thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho từng dự án. Liên quan đến các vấn đề đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay tất cả khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải được Bộ Công thương đưa vào quy hoạch và phải được đưa vào Quy hoạch tỉnh. Bộ Công thương chấp nhận thì mới có cơ sở tiến hành các bước khác. Đề nghị phía các công ty thuộc Tập đoàn cùng các sở, ngành rà soát, đánh giá lại những vấn đề vướng mắc để giải quyết cho phù hợp và hiệu quả.



Trên cơ sở tinh thần hợp tác, Tập đoàn mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ cho các đơn vị thành viên mở rộng quy mô sản kinh doanh, triển khai đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư vào Khu Công nghiệp Nam Pleiku để sớm hoàn thiện để thu hút nhiều doanh nghiệp vào hoạt động.



Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Việc phối hợp giữa lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dù đã đạt những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều việc chưa làm được. Đối với các nội dung đã đề cập trong buổi làm việc, cũng như những kiến nghị của Tập đoàn về các vấn đề quy hoạch hạ tầng, quy hoạch khu dân cư, đất đai, công tác trồng, khai thác và chế biến cao su, đầu tư khu công nghiệp…, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên cùng tháo gỡ những vướng mắc, cùng nhau tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo về hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và hiệu quả phát triển kinh tế của Tập đoàn. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, sau buổi làm việc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận liên quan do một đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cùng với các sở ngành, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn cùng ngồi lại với nhau thống nhất những vấn đề nào làm được thì triển khai ngay, những vấn đề vướng mắc do quy định thì cần đề nghị cấp trên tháo gỡ để đảm bảo hài hòa lợi ích, đảm bảo mục tiêu phát triển.



VŨ THẢO