Gia Lai: Xe Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ bị nổ lốp lao xuống vệ đường

(GLO)- Ngày 3-5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, xe tuần tra của Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) bất ngờ bị nổ lốp lao xuống vệ đường làm 1 cán bộ Cảnh sát bị thương.





Xe ô tô Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 gặp tai nạn khi bị nổ lốp. Ảnh Công an cung cấp

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 15 giờ 55 phút ngày 2-5, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 nhận được tin báo tại km 1618+100, trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Ia Băng, huyện Chư Prông) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 đã cử Đại úy P.T.C. đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp với tổ tuần tra trên tuyến xử lý vụ việc.

Trong quá trình đi làm nhiệm vụ, khi Đại úy C. điều khiển xe ô tô BKS 81A-004*** từ trụ sở Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (km 1628 đường Hồ Chí Minh) đến km 1622+100 trong điều kiện thời tiết có mưa lớn, đường trơn trượt thì xe bất ngờ bị nổ lốp trước làm xe lao xuống vệ đường bên phải theo hướng di chuyển.



Hậu quả vụ tai nạn khiến xe ô tô bị hư hỏng, rất may Đại úy C. chỉ bị thương nhẹ.



LÊ ANH