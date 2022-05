Cấp biển số ô tô, xe máy tại cơ sở: Thuận tiện cho người dân

(GLO)- Từ ngày 21-5, Công an tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt triển khai cho Công an cấp huyện tổ chức đăng ký và cấp biển số xe ô tô; đồng thời cho Công an các xã, phường, thị trấn trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 mô tô, xe gắn máy trở lên được cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy. Việc phân cấp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm áp lực cho lực lượng Công an cấp trên.

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21-5, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký, cấp biển số xe ô tô; Công an cấp xã được quyền đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức cư trú trên địa bàn.

Để kịp tiến độ thực hiện, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an 16 huyện, thị xã (trừ TP. Pleiku) chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng để tiếp nhận triển khai việc đăng ký, cấp biển số xe ô tô tại đơn vị. Đồng thời, tiến hành rà soát số lượng mô tô, xe gắn máy đăng ký trong 3 năm liền kề của 220 xã, phường, thị trấn để cấp quyền đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy đối với những địa phương đủ điều kiện. Qua rà soát, toàn tỉnh có 28 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện để cấp quyền đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy khi trong 3 năm liền kề gần nhất có từ 250 mô tô, xe gắn máy trở lên đăng ký và cấp biển số gồm: Ia Dêr, Ia O, Ia Tô (huyện Ia Grai), Ia Băng, Kdang (huyện Đak Đoa), Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh), Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Piơr (huyện Chư Prông), Ia Dom, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Krêl, Ia Nan (huyện Đức Cơ), An Phú, An Bình (thị xã An Khê), Ia Sol (huyện Phú Thiện), Ia Phang, Ia Le, Ia Blứ (huyện Chư Pưh), Ia Blang, Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Pal, Kông Htok (huyện Chư Sê), Tân An (huyện Đak Pơ), Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) và Ia Trok (huyện Ia Pa).

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cấp biển số xe cho người dân (ảnh đơn vị cung cấp).

Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) thông tin: “Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các địa phương rà soát tổng thể, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài liệu liên quan phục vụ công tác đăng ký. Đồng thời, có kế hoạch triển khai tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cho Công an cấp huyện và cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Việc tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an”.

Cùng với huyện Đức Cơ, Chư Sê là địa phương có số xã đủ điều kiện thực hiện công tác đăng ký và cấp biển số mô tô, xe gắn máy nhiều nhất tỉnh (5 xã). Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê) cho biết: “Việc phân cấp đăng ký và cấp biển số xe ô tô cho Công an cấp huyện và mô tô, xe gắn máy cho Công an cấp xã đủ điều kiện theo Thông tư số 15 của Bộ Công an sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong việc đi lại cũng như thực hiện các thủ tục hành chính. Hiện Công an huyện Chư Sê đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc, trang-thiết bị kỹ thuật cũng như nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện việc đăng ký, cấp biển số phương tiện theo đúng tiến độ đề ra”.

Là người chuyên mua bán ô tô, xe máy cũ, anh Hoàng Văn Hóa (phường An Phú, thị xã An Khê) cho rằng: Việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe như Thông tư số 15 quy định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thay vì phải di chuyển hàng trăm cây số lên Công an tỉnh để làm các thủ tục khi mua bán xe ô tô như trước thì hiện nay, những người như anh chỉ cần đến Công an cấp huyện nơi cư trú để thực hiện. Việc này giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí. “Tuy nhiên, ngoài việc triển khai cho Công an cấp xã đủ điều kiện đăng ký, cấp biển số xe máy thì theo tôi có thể gộp chung thêm các xã lân cận nhưng chưa đủ điều kiện vì nhiều địa phương khoảng cách từ xã đến trung tâm huyện rất xa. Bên cạnh đó, việc nộp các nghĩa vụ thuế cũng nên bố trí thực hiện tại địa phương nơi đăng ký phương tiện để người dân thuận tiện. Bởi lẽ, theo quy định, người dân đăng ký xe ở Công an cấp xã nhưng phải đến nộp thuế tại cơ quan thuế cấp huyện thì cũng chưa thực sự thuận tiện”-anh Hóa đề xuất.