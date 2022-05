(GLO)- Sau gần 4 năm thành lập, mô hình “Buôn Jứ không tội phạm” của Công an xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật giảm đáng kể, an ninh trật tự ổn định.

Buôn Jứ có 327 hộ với 1.351 khẩu, người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 99%. Là địa bàn tiếp giáp với thị xã Ayun Pa nên trước đây, tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Đặc biệt, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập, gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản, vi phạm trật tự an toàn giao thông thường xảy ra.

Trước tình hình đó, năm 2019, Công an xã Ia Broăi đã triển khai mô hình “Buôn Jứ không tội phạm”. Mục đích của mô hình là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động người dân tham gia đấu tranh phòng-chống tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy và nguy cơ phạm pháp.

Thiếu tá Lê Ô Y Hải-Trưởng Công an xã Ia Broăi-cho biết: Mô hình “Buôn Jứ không tội phạm” có 12 thành viên, gồm đại diện ban, ngành, đoàn thể xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín và các thành viên khác trong hệ thống chính trị buôn. Các thành viên là những người có tâm huyết, gương mẫu, hiểu biết và đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương.

Theo thống kê, từ khi đi vào hoạt động đến nay, buôn đã tổ chức 31 lượt vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 3.045 lượt người tham dự, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, canh gác. Qua đó phát hiện, cung cấp cho lực lượng Công an xã 17 tin về tình hình trật tự xã hội, vận động, tuyên truyền nhắc nhở, răn đe 80 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đồng thời ngăn chặn nhiều trường hợp thanh-thiếu niên có hành vi vi phạm khác.

Người có uy tín buôn Jứ trao đổi công việc với Công an xã Ia Broăi về vận động, tuyên truyền thanh-thiếu niên chấp hành pháp luật. Ảnh: R'Ô HOK

Ông Nay Hen-người có uy tín ở buôn Jứ-cho hay: Trước đây, tình hình an ninh trật tự trong buôn khá phức tạp; nhất là vào ban đêm, nhiều thanh-thiếu niên ở địa phương khác đến tụ tập, quậy phá, gây gổ đánh nhau với thanh-thiếu niên trong buôn. Từ khi thành lập mô hình “Buôn Jứ không tội phạm”, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh-thiếu niên giảm hẳn.

“Ngoài kết hợp với tổ an ninh tự quản trong buôn tổ chức tuần tra, canh gác, chúng tôi thường xuyên tổ chức gặp gỡ, nhắc nhở các gia đình và thanh-thiếu niên có biểu hiện ăn chơi lêu lổng, đua đòi để vận động, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, hương ước, quy ước của buôn, thực hiện nếp sống văn hóa, rèn luyện thể dục-thể thao, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. “Mưa dầm thấm lâu”, hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật của thanh-thiếu niên đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhiều thanh niên đã chăm chỉ làm việc giúp gia đình hoặc đi làm công nhân tại các tỉnh phía Nam”-ông Hen chia sẻ.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Đức Quy-Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Ia Pa) cho biết: Mô hình “Buôn Jứ không tội phạm” đã phát huy hiệu quả thiết thực, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật được kiểm soát. Thời gian đến, Công an huyện sẽ tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên, từ đó phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, cảm hóa thanh-thiếu niên vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.