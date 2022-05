Bí thư Thành ủy Pleiku thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2022

(GLO)- Sáng 11-5, đoàn công tác do đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các chùa, tịnh xá trên địa bàn nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022. Cùng đi có lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an TP. Pleiku.





Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân tặng hoa chúc mừng Tịnh xá Ngọc Phúc (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) nhân Đại lễ Phật đản năm 2022. Ảnh: Bá Bính

Đoàn công tác đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Bửu Thắng (phường Hội Thương), Tịnh xá Ngọc Phúc (phường Yên Đổ). Tại các nơi đến thăm, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Giáo hội Phật giáo vào sự phát triển chung của TP. Pleiku thời gian qua. Các cấp Giáo hội trên địa bàn đã tích cực vận động phật tử cùng người dân thành phố tham gia các phong trào thi đua yêu nước; cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp Giáo hội và đồng bào phật tử đã chung sức, đồng lòng cùng người dân cả nước nói chung và thành phố nói riêng, chủ động, tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.



Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, tăng ni và phật tử đón một mùa Phật đản vui vẻ, an yên và hạnh phúc; đồng thời mong muốn các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.



BÁ BÍNH