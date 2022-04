Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai họp báo định kỳ quý I-2022

(GLO)- Chiều 4-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo định kỳ quý I-2022 để thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, phản hồi thông tin báo chí và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.



Đồng chủ trì buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, lãnh đạo UBND TP. Pleiku và các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quang Tấn



Theo báo cáo, trong quý I-2022, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Kết thúc vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 77 ngàn ha, đạt 102,1% so với kế hoạch, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là chăn nuôi đang tạo được sức hút với các nhà đầu tư.



Trong quý I-2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt trên 6,2 ngàn tỷ đồng, tăng 16,36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 18 ngàn tỷ đồng, tăng 2,86% cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu đạt 200 triệu USD, đạt 30,3% kế hoạch, tăng 25% cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,63 ngàn tỷ đồng, bằng 30,2% dự toán Trung ương giao, bằng 28,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,9% cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 230 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 2,5 ngàn tỷ đồng. Cùng với đó, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.



Cũng trong quý I-2022, các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh đã thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, báo chí đã tuyên truyền tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh cũng như kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Quang Tấn



Tại buổi họp báo, các phóng viên, nhà báo đã dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề như: việc xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải; thông tin xung quanh việc các dự án do Tập đoàn FLC triển khai trên địa bàn tỉnh; công tác phòng-chống tham nhũng; những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên-môi trường; việc tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp, nhất là các sự kiện lớn của tỉnh.



Sau khi đại diện lãnh đạo sở, ngành trả lời một số nội dung liên quan, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến mà báo chí quan tâm. Đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, quan tâm tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt, trong tháng 5 tới, Gia Lai sẽ tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022), đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền sâu rộng về sự kiện này cũng như quảng bá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong quý I; đẩy mạnh công tác phòng-chống dịch Covid-19, nhất là việc triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi...



QUANG TẤN