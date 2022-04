Pleiku triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022

(GLO)- Ngày 19-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khoá XII đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 (mở rộng).

Trong quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt hơn 329 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện hơn 11.369 tỷ đồng, tăng 5,47% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện hơn 2.407 tỷ đồng, tăng 2,72% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,8% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt hơn 2.134 ha, bằng gần 97% kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác phòng-chống dịch bệnh được chủ động...

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công, quyết toán vốn các công trình theo kế hoạch, khối lượng thực hiện đạt hơn 114 tỷ đồng, khối lượng giải ngân đạt gần 112 tỷ đồng. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, đã thành lập mới 85 doanh nghiệp. Triển khai lập, phê duyệt và quản lý 28 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ công tác quản lý đô thị, xây dựng và đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, hoàn thành công tác thống kê đất năm 2021. Công nhận 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, nâng tổng số làng NTM toàn địa bàn lên 7 làng, đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã, các làng đạt chuẩn. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm và có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19...

Quang cảnh hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Về nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố quý II-2022, hội nghị xác định: Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và Đề án “xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022). Làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị phục vụ Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xử lý, khắc phục tình trạng “nút thắt cổ chai” của một số tuyến đường. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm, khắc phục hạn chế trong công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đề xuất tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, đấu giá đất các dự án kêu gọi đầu tư. Triển khai xây dựng, nâng cấp xã Biển Hồ và Trà Đa đạt tiêu chuẩn của phường. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong khảo sát, đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Đầu tư xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, kiểm tra, thanh tra, giảm nợ đọng thuế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và dự toán thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp năm 2022.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch Covid-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi và các nhiệm vụ khác.