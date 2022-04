Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Người dân rộn ràng xuống phố trẩy hội

(GLO)- Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, thời tiết tại một số địa phương tỉnh Gia Lai khá dễ chịu, rất thích hợp để người dân và du khách tham quan, dã ngoại, vui chơi cùng gia đình và bè bạn.

Dạo chơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp

Không gian xanh mát của “đôi mắt Pleiku” Biển Hồ ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đã tấp nập du khách đến tham quan, ngắm cảnh. Không chỉ được dạo chơi dưới tán thông xanh, ngắm nhìn mặt nước xanh ngọc êm đềm, du khách đến Biển Hồ còn được thưởng thức màn trình diễn cồng chiêng cũng như hòa nhịp xoang uyển chuyển cùng đội nghệ nhân làng Tiêng 1 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Anh Ên-thành viên đội cồng chiêng làng Tiêng 1-chia sẻ: “Để phục vụ du khách trong dịp lễ này, đội cồng chiêng làng Tiêng 1 đã đến Khu du lịch sinh thái Biển Hồ để biểu diễn. Du khách rất thích thú với những bài chiêng, điệu xoang mà đội thể hiện. Đây là dịp rất tốt để chúng tôi giao lưu, giới thiệu đến du khách bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.

Thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku) thu hút nhiều du khách đến tham quan trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Quang Tấn Ngay từ sáng 30-4, Khu du lịch sinh thái Biển Hồ đã tấp nập du khách đến dạo chơi, ngắm cảnh. Ảnh: Quang Tấn

Từ Thủ đô Hà Nội, chị Nguyễn Thị Tiên chọn Gia Lai cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Đến dạo chơi tại Khu du lịch sinh thái Biển Hồ, ngoài khung cảnh hữu tình, chị Tiên khá thích thú khi được trải nghiệm đánh cồng chiêng và hòa mình vào điệu xoang của đồng bào Jrai. Chị Tiên cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi và nhóm bạn đến Gia Lai. Hôm nay là ngày thứ 2 nhóm chúng tôi lưu trú tại Phố núi Pleiku. Cảm nhận khi đến Gia Lai là khí hậu mát mẻ, trong lành, người dân Gia Lai cũng rất thân thiện, dễ mến. Đặc biệt, cảnh sắc ở đây rất đẹp, nhất là Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ nước, Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi... Dự kiến, chúng tôi sẽ ở đây thêm 2 ngày và đi một số điểm du lịch nữa".

Du khách được trải nghiệm đánh cồng chiêng, hòa mình trong điệu xoang cùng người dân bản địa tại Khu du lịch sinh thái Biển Hồ. Ảnh: Quang Tấn

Ngay từ sáng 30-4, cánh đồng chè, hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đã có rất đông du khách từ các tỉnh, thành như: Bình Định, Khánh Hòa, Đak Lak, Kon Tum và Hà Nội đến tham quan, thưởng lãm, ghi lại những kỷ niệm đẹp. Đây đều là những điểm đến quen thuộc, được khá nhiều du khách trong và ngoài tỉnh yêu thích. Bà Trần Thị Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ năm nay, gia đình tôi chọn các điểm đến này để tham quan. Tôi thấy khung cảnh ở Gia Lai mình rất đẹp và thú vị. Chúng tôi cũng dự định sẽ khám phá thêm nhiều điểm đến khác trong tỉnh để hiểu và yêu thêm nơi mình đang sống”.

Du khách tham quan tại cánh đồng chè Biển Hồ. Ảnh: Hà Phương

Tại huyện Phú Thiện, ngay từ sáng sớm, du khách gần xa đã tập trung rất đông tại Khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ) để chứng kiến nghi lễ cầu mưa cũng như được hòa mình vào không khí sôi nổi của hội thi văn hóa thể thao các dân tộc. Khác với nhiều ngày trước, tiết trời tại Phú Thiện khá mát mẻ, thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm. Dự kiến, lễ hội diễn ra trong 2 ngày 30-4 và 1-5. Dịp này, cánh đồng sen ở xã Ia Yeng hay hồ thủy lợi Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) cũng sẽ là điểm dừng chân thú vị dành cho du khách trên hành trình tham quan lễ hội.

Đến với Phú Thiện những ngày này, du khách được thưởng thức màn biểu diễn cồng chiêng đặc sắc tại lễ cầu mưa. Ảnh: Vũ Chi

Du khách thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc trưng của đồng bào dân tộc tại lễ cầu mưa. Ảnh: Vũ Chi

Đầm ấm, sum vầy

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát là điều kiện lý tưởng để mọi người nô nức vui lễ. Từ sáng sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đã sửa soạn hành trang đưa 2 con gái vượt gần 50 km lên TP. Pleiku. Thường ngày, bận bịu với công việc nên cuối tuần hay dịp lễ, anh chị đều dành thời gian vui vầy bên các con. Chị Nhung chia sẻ: “Sau khi đi siêu thị, ăn gà rán tại Jollibee, chúng tôi sẽ cho các con sang khu vui chơi thiếu nhi đến nửa buổi chiều sẽ trở về. Khác hẳn với không khí vắng vẻ dưới huyện, khắp nơi tại thành phố đều khá nhộn nhịp và đông đúc. Các con sau thời gian học tập căng thẳng thì rất phấn khởi khi được đi phố chơi thỏa thích”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vượt gần 50 km lên TP. Pleiku dịp nghỉ lễ 30-4 năm nay. Ảnh: Mộc Trà

Tương tự, các bạn trẻ của nhóm “Box Si kiểng 81” cũng chọn dịp lễ đặc biệt này để gặp mặt và giao lưu. Theo em Đỗ Thùy Trang (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), nhóm được thành lập từ trước Tết Nguyên đán 2022 với khoảng 20 thành viên. Tất cả đều là học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh, có chung niềm đam mê du lịch và kết nối. “Chúng em hẹn gặp nhau vào lúc 10 giờ ngày 30-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để những bạn ở xa như huyện Krông Pa, Chư Pưh, thị xã Ayun Pa... có thể tới kịp. Chúng em dự định sẽ đi tham quan một số điểm du lịch, giải trí ở thành phố trước khi uống cà phê để trò chuyện và giao lưu với nhau sau 1 thời gian dài nhóm hoạt động online. Thời tiết ở Pleiku hôm nay tương đối mát mẻ, khí hậu trong lành”-Trang chia sẻ.

Các bạn trẻ của nhóm "Box Si kiểng 81" chọn dịp lễ 30-4 để gặp mặt và giao lưu. Ảnh: Mộc Trà

Tại thị xã An Khê, sáng sớm đã có những cơn mưa rào làm dịu không khí oi nóng mùa hè. Từng dòng người nô nức, nối nhau đổ về các điểm du lịch, quán cà phê. Anh Phạm Tấn Tài (thôn 4, xã Thành An, thị xã An Khê) cho biết: “Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, gia đình tôi và anh em, bạn bè tập trung đưa các con đi chơi. An Khê cũng có nhiều điểm vui chơi giải trí hấp dẫn nên chúng tôi đã lên kế hoạch mấy ngày nghỉ lễ sẽ đưa các con vui chơi quanh thị xã. Hôm nay, chúng tôi đưa các con ra đầm sen Đồng Tâm, ngắm sen nở, câu cá, nghỉ ngơi, ăn uống, hát hò. Mấy ngày còn lại, chúng tôi đưa con tham quan các điểm di tích trên địa bàn”.

Anh Phạm Tấn Tài (thứ 2 từ phải sang, thôn 4, xã Thành An, thị xã An Khê) cùng bạn bè đưa các con đi chơi nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày, vợ chồng chị Vũ Nguyễn Thảo Vy (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đưa con về thăm ông bà nội ở thị xã An Khê. Chị cho hay: “Chiều 29-4, tôi mua ít hải sản để biếu bố mẹ và người thân. Mặc dù cách nhau hơn 80 km, nhưng hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vợ chồng tôi về thăm nhà không được nhiều. Do đó, dịp nghỉ lễ này, vợ chồng tôi quyết định đưa con về quê. Ngoài quây quần nấu nướng, đầm ấm bên mâm cơm cùng gia đình, chúng tôi cũng sẽ đi ngắm cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức cà phê, tận hưởng những ngày nghỉ để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi”.

Thị xã An Khê rực rỡ sắc cờ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). Ảnh: Ngọc Minh

Theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, ngày 30-4 (tính từ 11 giờ ngày 29-4 đến 11 giờ ngày 30-4), trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.

Không chỉ vui chơi, nhiều người còn lựa chọn dịp lễ 30-4 để tổ chức những sự kiện đặc biệt hay thực hiện việc quan trọng của bản thân và gia đình. Em Nguyễn Thị Minh Nguyệt (lớp 12A6, Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku) phấn khởi nói: “30-4 là một ngày rất đặc biệt, vì vậy, lớp em đã quyết định chọn ngày này để chụp bộ ảnh kỷ yếu, ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi học trò trước khi rời xa mái trường THPT. Sau khi chụp ảnh cùng các bạn, em sẽ tranh thủ vui chơi bên gia đình trước khi bước vào thời gian ôn thi nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới. Từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, mọi người gần như hạn chế tập trung trong những ngày lễ, Tết. Song hiện nay, dịch bệnh đã tương đối ổn, vì thế, không khí kỳ nghỉ lễ năm nay cũng rộn ràng và đông vui hơn”.

Các học sinh lớp 12A6, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) đã chọn ngày 30-4 để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu đặc biệt cuối cấp. Ảnh: Mộc Trà

Theo ghi nhận của P.V, ngoài các điểm vui chơi, giải trí thì các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng điện máy, thời trang... cũng tấp nập người vào ra trong dịp lễ. Tranh thủ đợt giảm giá, kích cầu tiêu dùng của các cửa hàng, nhiều người cũng tranh thủ mua sắm cho bản thân và gia đình những món đồ cần thiết với mức giá phải chăng.