Gia Lai ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 18-4, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân mở đợt "Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-BCA-C08 ngày 13-4-2022 của Bộ Công an và Kế hoạch số 373-KH-C08-P1 ngày 7-4-2022 của Cục Cảnh sát Giao thông về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ SEA Games lần thứ 31, ngày 14-4 Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-CAT-PC08 mở đợt "Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh.

Công an thị xã An Khê ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2022. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, từ ngày 18-4, Công an 17 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và trật tự xã hội (TTXH) nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), phấn đấu không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Quốc tế Lao động (1/5); đảm bảo cho Nhân dân đi lại thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ và đón mùa du lịch hè năm 2022. Thông qua công tác bảo đảm trật tự ATGT, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ. Việc thực hiện kế hoạch cao điểm phải thực sự có hiệu quả, làm chuyển biến tình hình trật tự ATGT, TTXH trên các tuyến giao thông. Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn khi thi hành nhiệm vụ.



Để thực hiện các nhiệm vụ, Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về việc lực lượng CSGT mở đợt cao điểm xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các đối tượng thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe, uống rượu, bia điều khiển phương tiện; trách nhiệm của các bậc phụ huynh, gia đình, chủ phương tiện trong việc quản lý, giáo dục con cái; trách nhiệm của nhà trường và ngành giáo dục, của cộng đồng dân cư trong việc giám sát, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm về trật tự ATGT. Huy động và bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát cơ động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, tập trung tại những tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT, những khung giờ thường xảy ra tai nạn và các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.



Phối hợp với Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5. Khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống camera an ninh, giám sát, cân tải trọng phương tiện và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm trật tự ATGT.



Duy trì và phát huy hiệu quả các Tổ công tác chuyên đề, nhất là Tổ công tác phối hợp giữa CSGT, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Hình sự, Công an cấp xã… để phát hiện, xử lý các đối tượng càn quấy, cố ý vi phạm về trật tự ATGT, tụ tập xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép, kết hợp với đấu tranh phòng-chống tội phạm. Nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng các phương án, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm tại trung tâm TP. Pleiku và thị xã, thị trấn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các địa điểm tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch năm 2022 nhằm đảm ATGT và dẫn các đoàn khách quốc tế, đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại địa phương; kịp thời xử lý khi có ùn tắc giao thông xảy ra, không để kéo dài.





Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh) ra quân kiểm tra, xử lý vy phạm về tải trọng. Ảnh: Lê Anh

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm như: cướp, cướp giật; trộm cắp, buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ… và các vi phạm pháp luật khác như vận chuyển thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển động vật hoang dã, trái phép.



Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông; đình chỉ hoạt động và xử lý đối với các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy trình công tác, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc có dấu hiệu tiêu cực. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, chỉ huy của cán bộ, chiến sĩ sai phạm theo đúng quy định.



Thời gian thực hiện đợt cao điểm, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã ra quân từ ngày 15-4 đến hết ngày 15-5-2022. Công an các đơn, vị địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đồng loạt ra quân triển khai lúc 8 giờ ngày 18-4-2022.



LÊ ANH