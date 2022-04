Công an tỉnh Gia Lai: Tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu

(GLO)- Sáng 6-4, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 khóa XII (mở rộng) đánh giá tình hình, kết quả công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quý I và đề ra Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Ánh



Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, giữ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, dịp lễ, Tết và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương; tình hình an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa-tư tưởng... cơ bản ổn định. Tỷ lệ điều tra, khám phá án vượt chỉ tiêu đề ra (án chung đạt 79,1%, vượt chỉ tiêu 4,1%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu 2,3%). Công tác điều tra, xử lý tội phạm được bảo đảm, không để xảy ra oan sai. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chiến dịch cấp căn cước công dân và làm sạch dữ liệu thông tin dân cư.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những kết quả lực lượng Công an đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra trong quý II. Trong đó, nắm chắc địa bàn nội-ngoại biên, tham mưu chính xác, kịp thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đặc biệt là Tuần lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022) và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu gương người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



BẢO NGỌC-LÊ ÁNH