Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Chi bộ làng A cần tập trung lãnh đạo nâng cao đời sống của người dân

(GLO)- Chiều 1-4, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 4-2022 của Chi bộ làng A (xã Gào, TP. Pleiku).





Cùng dự có đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ làng A (xã Gào, TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Đông



Chi bộ làng A hiện có 15 đảng viên chính thức, 100% là đảng viên tại chỗ, cấp ủy có 5 đồng chí. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nghe đại diện Cấp ủy Chi bộ thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong tháng 3, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4-2022.



Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 của Chi bộ nêu rõ: Với sự đoàn kết, thống nhất cao, Chi bộ làng A đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19, hiện tỷ lệ người dân trong làng đã tiêm vắc xin đạt 99%, đang rà soát số trẻ em từ 5-11 tuổi để tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tình hình an ninh chính trị ổn định, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chi bộ đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2022; thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các quy định của Đảng…



Thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo bà con tập trung chăm sóc tốt các loại cây trồng và thu hoạch lúa Đông Xuân. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, trên đàn gia súc, gia cầm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời không để dịch lây lan. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân các biện pháp đề phòng dịch bệnh và phòng-chống dịch Covid-19. Vận động gia đình đưa con, em trong độ tuổi đến trường lớp đầy đủ và ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ II năm học 2021-2022. Tuyên truyền thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông; đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng; tiếp tục rà soát nguồn phát triển đảng viên; chuẩn bị nhân sự bầu trưởng thôn và đại hội chi bộ theo chỉ đạo của cấp trên…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Đông



Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng A, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc; các đảng viên trong Chi bộ tham gia phát biểu ý kiến thẳng thắn, sôi nổi, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao của người đảng viên, Bí thư Chi bộ điều hành tốt việc sinh hoạt.



Để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu: Chi bộ cần tập trung nâng cao đời sống của người dân; hướng dẫn 4 hộ nghèo của làng phát triển sản xuất để thoát nghèo trong năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác phòng-chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch Covid-19, đặc biệt cần tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là trong thanh thiếu niên; giữ gìn đoàn kết, không nghe, không theo lời xúi giục của kẻ xấu; không nên bán đất, làm mất tư liệu sản xuất. Đặc biệt, mỗi đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các hội, đoàn thể làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên để tạo nguồn phát triển đảng viên, phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ để phát triển đảng viên mới.



Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng 1 phần quà, Thường trực Thành ủy Pleiku tặng 1 phần quà cho hệ thống chính trị làng A.



NGUYỄN ĐÔNG