Thị xã Ayun Pa tọa đàm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

(GLO)- Sáng 29-3, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập thị xã (30/3/2007-30/3/2022).





Qua các lần chia tách địa giới hành chính, ngày 30-3-2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50 thành lập thị xã Ayun Pa. Đến nay, thị xã có diện tích tự nhiên trên 28.000 ha, gồm 4 phường, 4 xã với 49 thôn, tổ dân phố. Tổng dân số toàn thị xã là 41.160 người; trong đó dân tộc thiểu số chiếm 49,8%.

Sau 15 năm thành lập, cán bộ, quân và Nhân dân thị xã Ayun Pa đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

3 tập thể tại thị xã Ayun Pa vinh dự nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và năm học 2020-2021. Ảnh: Vũ Chi



Từ một địa phương có điểm xuất phát kinh tế thấp, tính đến năm 2021, tổng giá trị sản xuất đã đạt 4.498 tỷ đồng (tăng gấp 9,2 lần so với năm 2007). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 7,88%; công nghiệp-xây dựng chiếm 53,36%; thương mại-dịch vụ chiếm 38,76%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 131 tỷ đồng (gấp 4,43 lần so với năm 2007). Thu nhập bình quân đầu người từ 8 triệu đồng/người vào năm 2007 đã tăng lên 52 triệu đồng/người vào năm 2021. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, đồng bộ và phát huy hiệu quả. Thị xã hiện có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã trình hồ sơ để Trung ương xem xét công nhận thị xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.



Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu. Tính đến năm 2021, toàn thị xã có 11 trường đạt chuẩn Quốc gia (đạt tỷ lệ 44%). Điều kiện, chất lượng khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng tốt hơn; 6/7 xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 62,35% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Việc triển khai các giải pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Công tác giảm nghèo được chú trọng; đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2016-2020 giảm còn 0,32%.



Phát huy những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thị xã sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Cùng với đó, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước hướng đến đạt các tiêu chí của đô thị loại III...

Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa Nguyễn Trường Sơn trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo. Ảnh: Vũ Chi





Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể tại thị xã Ayun Pa đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và năm học 2020-2021. Chủ tịch UBND thị xã cũng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo của thị xã; 43 tập thể và 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng-chống đại dịch Covid-19; 2 tập thể đã có thành tích trong việc tổ chức thành công giải đua xe đạp quần chúng thị xã Ayun Pa mở rộng lần thứ I năm 2022.



VŨ CHI