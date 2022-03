Ngày 21-5-2022, Tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập

(GLO)- Ngày 27-2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành-Trưởng Ban tổ chức tại cuộc họp xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932-24/5/2022).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thống nhất thành lập đồng thời giao nhiệm vụ cho các Tiểu ban: Nội dung của Tuần lễ; Tổ chức Diễn đàn kết nối Tây Nguyên và Hội chợ quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, sản phẩm đặc trưng của Nhật và tỉnh Gia Lai; Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh và Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”; An ninh y tế; Tài chính lễ tân.

Các sở, ngành là cơ quan Thường trực của các Tiểu ban khẩn trương đề xuất thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, điều động cán bộ của cơ quan để tham gia Tiểu ban. Xây dựng kịch bản, chương trình của các hoạt động do Tiểu ban mình phụ trách, trên cơ sở đó dự kiến khách mời, thời gian lưu trú; phương thức kết nối đại biểu để làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức tại Tuần lễ, gửi về cơ quan Thường trực Ban Tổ chức trước 11 giờ, ngày 28-2-2022.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất dự thảo nội dung kế hoạch do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trình bày tại cuộc họp, đồng thời cho ý kiến để bổ sung, điều chỉnh một số nội dung mới phát sinh so với Thông báo số 324-TB/TU ngày 18-2-2022 của Tỉnh ủy như sau: Bổ sung nội dung tổ chức Lễ thượng cờ vào sáng 19-5 trước Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng liệt sĩ. Điều chỉnh thời gian khai mạc các hoạt động trước ngày tổ chức lễ kỷ niệm bắt đầu từ ngày 19-5 và hoạt động đến 25-5-2022 như: Hội chợ OCOP, Triển lãm ảnh.

Dự kiến thời gian tổ chức lễ kỷ niệm vào 20 giờ ngày 21-5-2022. Dự kiến dành 1 buổi để lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với tỉnh.

Các sở, ngành liên quan có đề xuất cụ thể về một số các hoạt động tại Tuần lễ, đưa vào kế hoạch chi tiết để báo cáo Ban Tổ chức cho ý kiến và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ đề xuất vị trí, sơ đồ mặt bằng để trồng hoa anh đào theo Chương trình “Gặp gỡ Gia Lai-Nhật Bản 2022”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất khởi công 1 dự án nhân Tuần lễ các sự kiện tại tỉnh (có thể tính toán các dự án lớn ở Chư Prông, Chư Pưh, Đak Đoa...).

Các Tiểu ban đề xuất, lập danh sách khách mời phù hợp với từng hoạt động, sự kiện: Khách mời trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Trung ương, các bộ, ngành, ban Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã chuyển công tác về Trung ương và tỉnh khác, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nghỉ hưu ở TP. Pleiku, các tổ chức quốc tế, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Câu lạc bộ Sao Đỏ, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, các nhà đầu tư, đại biểu các Ban Đảng tại Đà Nẵng, đại sứ Hàn Quốc.

Sở Ngoại vụ liên hệ, kết nối đại biểu quốc tế, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài theo quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, ngoại giao.

Các sở, ngành xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đảm bảo triển khai các nhiệm vụ được giao của kế hoạch chung.

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và các ngành, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm tổ chức các hoạt động của Tuần lễ. Sở Y tế có phương án phòng-chống dịch và an toàn thực phẩm.

Thống nhất treo cờ tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 19-5 đến ngày 25-5-2022. Sở Tài chính: Tổng hợp, thẩm định dự toán các hoạt động và đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ vào kế hoạch chung.

Các địa phương tổ chức một số các hoạt động liên quan để hưởng ứng Tuần lễ như: cồng chiêng, các lễ hội, trang trí, vệ sinh môi trường.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề xuất đơn vị thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.