Gia Lai: Thu ngân sách tăng trưởng nhanh, bền vững

(GLO)- Kết thúc tháng 2, tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh Gia Lai là 1.208,5 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán Trung ương giao và đạt 20,7% dự toán HĐND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước tăng tới 13,9% với gần 150 tỷ đồng. Kết quả này là động lực để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tổng thu ngân sách 5.827 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tổng thu ngân sách, đáng chú ý nhất là phần thu nội địa do ngành Thuế thực hiện tới 1.197 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán Trung ương giao và đạt 22% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều rất đáng ghi nhận là hầu hết các khoản thu, sắc thuế chính đều đạt tiến độ dự toán và tăng trưởng mạnh. Kết quả tăng thu cao chủ yếu nhờ sản lượng phát điện của các công ty thủy điện, phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài cung cấp, lắp ráp máy móc, thiết bị cho nhà máy điện gió, thu thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xây dựng của năm 2021 chuyển sang năm 2022…

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-nhận định: “Trong bối cảnh bình thường mới, các ngành, lĩnh vực kinh tế đang phục hồi tăng trưởng đã góp phần tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Các chỉ số sức khỏe của nền kinh tế đã thể hiện rõ nét qua kết quả thu ngân sách đạt tương đối, đặc biệt là thu nội địa có sự tăng trưởng tích cực ở hầu hết các khoản thu sắc thuế chính, 15/18 đơn vị thu đạt và vượt so với tiến độ dự toán giao, 11/18 đơn vị thu có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Một điểm hết sức lưu ý là việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế kéo dài từ cuối năm 2021 sang năm 2022 cũng đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn các hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế điện tử. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, khoản thu do cơ quan tài chính quản lý thực hiện 38,7 tỷ đồng, đạt 23,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 22,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các khoản thu do Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum thực hiện 11,4 tỷ đồng, đạt 2,8% so với dự toán Trung ương, HĐND tỉnh giao, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Thành Chung-Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh-cho biết: “Ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước tỉnh luôn bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, diễn biến thu chi ngân sách để báo cáo định kỳ và đột xuất cho các cấp, các ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách nhà nước. Cùng với đó, Kho bạc tích cực phối hợp với các đơn vị trong ngành Tài chính và ngân hàng thương mại nhằm tập trung nhanh, kịp thời, đầy đủ các khoản thu, hạch toán và điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật”.

Đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đánh giá về kết quả thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: “Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, đảm bảo tất cả các yêu cầu nhiệm vụ, chi ngân sách. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Cục Thuế tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm là tiền đề, động lực để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tổng thu ngân sách 5.827 tỷ đồng. Đồng thời, phấn đấu tăng khoảng 10% tổng thu để đáp ứng các yêu cầu phát triển”.

Cũng theo ông Dũng, thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đề ra các giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước. Theo đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Theo tính toán sơ bộ của Sở Tài chính và Cục Thuế, dự kiến số thuế giảm khoảng 350 tỷ đồng khi thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tuy nhiên, thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ phát triển bền vững, góp phần tăng trưởng nguồn thu trở lại cho ngân sách. Đồng thời, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, tạo việc làm. Cùng với đó, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tập trung các giải pháp thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm, tạo ra sản phẩm và nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách. Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải quyết các vướng mắc tồn đọng, tổ chức rà soát, kiểm tra thực hiện nghiêm túc kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra.