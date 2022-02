(GLO)- Ngày 9-2, UBND tỉnh Gia Lai có Công điện hỏa tốc số 02/CĐ-UBND về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Đak Đoa.





Đại tá Lê Văn Hà (đứng giữa)-Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin bước đầu về công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Hòa

Khoảng 1 giờ ngày 9-2, tại trục đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông (thuộc địa bàn làng Bok Rẫy, xã Đak Sơ Mei) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô tải BKS 81C-111.25 do anh Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông từ hướng xã Hà Đông ra xã Đak Sơ Mei đã tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Trên xe thời điểm này chở theo 8 người. Hậu quả, 6 người tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế) và 3 người bị thương.



Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời chia buồn sâu sắc cùng lời động viên, thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế tập trung lực lượng y-bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế và huy động điều kiện tốt nhất về y tế để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giải thiểu thiệt hại về người. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Đak Đoa và Mang Yang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.



Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của phương tiện xảy ra tai nạn, kịp thời cung cấp dữ liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



HÀ SỰ