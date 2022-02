(GLO)- Thực hiện sự phân công của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, lúc 14 giờ ngày 9-2, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại Gia Lai cùng Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người thương vong xảy ra vào lúc 1 giờ cùng ngày.





Quang cảnh buổi làm việc của Ủy ban ATGT Quốc gia với huyện Đak Đoa về tình hình tai nạn giao thông. Ảnh: Lê Hòa

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an, đại diện Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông-Vận tải) và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Ban ATGT tỉnh và lãnh đạo huyện Đak Đoa.



Báo cáo với đoàn công tác, ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải đã thông tin sơ bộ về vụ tai nạn: Vào khoảng 0 giờ 54 phút ngày 9-2 tại trục đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông (thuộc làng Bok Rẫy, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô tải chở mì BKS 81C-111.25 do anh Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sơ Mei bị mất lái lao xuống vực bên phải, trên xe chở theo 8 người. Hậu quả, 6 người chết tại chỗ, 3 người bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng (thứ 4 từ phải sang) kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đường liên xã Hà Đông-Đak Sơ Mei. Ảnh: Lê Hòa



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành cứu hộ, cứu nạn, chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trực tiếp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải phối hợp cùng UBND huyện Đak Đoa đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.



Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, xe tải BKS 81C-111.25 là loại xe ô tải (có mui), niên hạn sử dụng đến năm 2039. Số người cho phép chở là 2 người, tải trọng cho phép 16 tấn, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông 30 tấn. Phương tiện còn hạn đăng kiểm, tài xế có giấy phép lái xe hạng C còn thời hạn. Tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận vào lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày 9-2 là 54 km/giờ.



Tại cuộc họp nhanh giữa đoàn công tác và địa phương, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin bước đầu về hiện trường: Vị trí dốc nơi xảy ra vụ tai nạn có chiều dài khoảng 4 km. Qua khám nghiệm bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện cách vị trí chiếc xe gặp nạn có dấu vết rà phanh nhẹ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công tác cấp cứu được triển khai nhanh chóng. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai phương án tiếp cận hiện trường tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ trái sang) thông tin bước đầu về công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Hòa



Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đánh giá rất cao công tác triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ TNGT; đồng thời đề nghị lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn địa phương phải tập trung xác minh tình trạng kỹ thuật phương tiện. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu tỉnh, huyện phải quan tâm hơn trong việc bố trí nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông; sớm rà soát, lắp đặt thêm các biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn TNGT. Bên cạnh đó, địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền ATGT và tuần tra, kiểm soát, nhất là hành vi sử dụng xe tải chở quá số người quy định…

Hiện trường chiếc xe tải nằm lọt dưới vực sâu hàng chục mét so với mặt đường. Ảnh: Lê Hòa



Dịp này, ông Khuất Việt Hùng cũng đến thăm, chia buồn và trao tặng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ TNGT. Ban ATGT tỉnh trao hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/nạn nhân, nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn 3 triệu đồng/nạn nhân.



LÊ HÒA