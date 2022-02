Krông Pa: Tai nạn giao thông đêm Giao thừa, 2 người tử vong

(GLO)- Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-2 (đêm Giao thừa), tại Km83+500, quốc lộ 25-đoạn qua tổ 10 (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Ngọc

Theo đó, vào khoảng giờ trên, anh Nay Vik (SN 2001, trú tại Tập đoàn 4+5, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) điều khiển xe mô tô BKS 81N1-125.49 chở theo chị Ksor H’Huế (SN 2005, trú tại buôn Tơ Nia, xã Chư Gu) lưu thông theo hướng thị trấn Phú Túc đi xã Chư Gu. Khi anh Vik điều khiển xe mô tô đến đoạn đường trên thì đã tông vào đầu phía bên phụ xe của xe ô tô tải cẩu BKS 37H-020.44 do anh Trịnh Ngọc Huy (SN 1986, trú tại tổ 3, thị trấn Phú Túc) điều khiển.



Hậu quả, chị H’Huế tử vong tại chỗ, anh Vik tử vong trên đường đi cấp cứu; xe mô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Vik điều khiển xe mô tô đi sai làn đường.



Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, lực lượng Công an huyện Krông Pa đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ.



QUANG NGỌC