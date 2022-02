Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương tại Đak Đoa

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào Gia Lai để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải đã gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc.