Gia Lai: Gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Y tế

(GLO)- Sáng 25-2, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2022), tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt đại biểu tập thể, cá nhân đã và đang công tác trong ngành Y tế tỉnh, chúc mừng, khen thưởng thành tích trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 và công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cùng hơn 100 đại biểu là cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Cách đây 67 năm, ngày 27-2-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế và ngày 27-2 trở thành Ngày Thầy thuốc Việt Nam. 67 năm qua, ngành Y tế Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của Nhân dân mà còn có những đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới. Suốt chặng đường phấn đấu trưởng thành cùng đất nước, ngành Y tế đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ.

Tại Gia Lai, tính đến nay, tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 Chi cục và 4 đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế. Tuyến huyện có 17 trung tâm y tế và 220 trạm y tế. Toàn ngành có 4.894 cán bộ, nhân viên y tế; 1.295 nhân viên y tế thôn bản. Tổng số giường bệnh ngành Y tế tỉnh quản lý là 4.200 giường. Toàn tỉnh có 3 bệnh viện tư nhân gồm: Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Mắt Cao Nguyên, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ xã/phường có bác sĩ làm việc đạt 93%; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 27,5 giường; đạt 8,2 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế (chuẩn giai đoạn đến năm 2020) đạt 92%. Toàn tỉnh hiện có 740 cơ sở hành nghề y và 830 cơ sở hành nghề dược tư nhân góp phần tích cực trong việc khám-chữa bệnh và cung cấp thuốc thiết yếu cho Nhân dân.

Đặc biệt, hơn 2 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp đã tác động đến mọi mặt đời sống, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ y tế, ngành Y tế Gia Lai đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong chăm sóc sức khỏe người dân và trong công tác phòng-chống dịch, được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh, thành chống dịch hiệu quả nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh-nhấn mạnh: Cùng với Y tế cả nước, Y tế tỉnh Gia Lai đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và chuyên môn. Mạng lưới y tế được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở; trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; đã hình thành các cơ sở y tế xã hội hoá, cùng với các cơ sở y tế của nhà nước từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Chất lượng khám-chữa bệnh ở các cơ sở y tế ngày càng được nâng lên; đã từng bước ứng dụng các kỹ thuật cao vào khám và chữa bệnh, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều kiện thực tiễn của địa phương đã đem lại kết quả rất đáng khích lệ. Công tác y tế dự phòng được triển khai có hiệu quả. Nhiều dịch bệnh mới nổi đã được khống chế, đẩy lùi, từng bước khống chế các bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên, năm 2021 vừa qua, trong điều kiện, hoàn cảnh chung của đất nước tiếp tục có rất nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành; Gia Lai cũng bị thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 gây ra khi trải qua hai đợt bùng phát dịch bệnh (đợt dịch thứ 3 và thứ 4). Dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và đoàn thể các cấp, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, trong đó y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác như: quân đội, công an... đã ngày đêm cùng nhau triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch để kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào và tổ chức tốt các hoạt động phòng-chống dịch từ bên trong, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; kiên định các biện pháp phòng-chống dịch... hoàn thành “mục tiêu kép” đã đề ra.

Cùng với triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 và thiết lập các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân để cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng, ngành Y tế đã triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tỷ lệ người dân được tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh đạt khá cao; các trường hợp mắc Covid-19 đa số không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; tỷ lệ tử vong do mắc Covid-19 thấp, những trường hợp tử vong đa số do mắc nhiều bệnh nền, người cao tuổi, đó là kết quả tích cực do toàn dân đã được tiêm bao phủ vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Chung sức cùng cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành Y tế tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 39 viên chức y tế tham gia tình nguyện viên hỗ trợ phòng-chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Đây là nghĩa cử cao đẹp, được Bộ Y tế và các tỉnh bạn đánh giá cao. Có thể nói thành tựu và những đóng góp của ngành Y tế tỉnh nhà, sự cống hiến của các cán bộ, y-bác sĩ trong thời gian qua là hết sức đáng quý. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận và biểu dương ngành Y tế tỉnh Gia Lai; ghi nhận, biểu dương đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh nhà đã không ngại hiểm nguy, gian khổ, làm việc quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo yêu cầu thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình mới, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị ngành Y tế của tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, nhất quán các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn, thích ứng với tình hình mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy Gia Lai. Ngành Y tế phải vừa thực hiện tốt nhiệm vụ khám-chữa bệnh cho Nhân dân vừa phòng-chống dịch Covid-19 có hiệu quả, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Ngành Y tế phải khắc phục cho được những yếu kém, tồn tại hiện nay; tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; chú trọng công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu; ứng dụng chuyên môn kỹ thuật y học hiện đại, công nghệ thông tin trong khám-chữa bệnh; đảm bảo đủ thuốc để chữa bệnh; quan tâm thực hiện tốt việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện có; triển khai kịp thời, có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho y tế; tăng cường đầu tư các trang-thiết bị mới, ứng dụng những kỹ thuật mới phục vụ cho công tác khám-chữa bệnh; ưu tiên đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện khu vực An Khê và Ayun Pa; liên kết các bệnh viện lớn mở các dịch vụ y tế chất lượng cao, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế để đáp ứng nhu cầu xã hội. Đầu tư phát triển mạng lưới y tế dự phòng đủ khả năng dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, nhất là ở vùng biên giới, vùng xa xôi hẻo lánh. Tập trung hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở các loại dịch bệnh như: Covid-19, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não vi rút... Kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (ở giữa) trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 2 cá nhân. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (hàng trước, bìa phải) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (hàng trước, bìa phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị ngành Y tế nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về y tế; nâng cao năng lực quản trị bệnh viện; tăng cường công tác thanh tra y tế, hành nghề y dược tư nhân để sớm phát hiện, phòng, ngừa, ngăn chặn sai phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, từng bước hiện đại ngành Y tế tỉnh nhà. Hơn ai hết, đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh ta cần phải nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người thầy thuốc, lấy sự hài lòng của người dân làm gốc, luôn luôn dựa vào dân, vì Nhân dân mà phục vụ. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cùng với đó, ngành Y tế tỉnh tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của người thầy thuốc Việt Nam, truyền thống ngành Y tế Gia Lai, đón lấy thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đem lại sự sống, sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc cho mọi người; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Dịp này, Ban Thi đua-Khen thưởng đã công bố các Quyết định khen thưởng đối với tập thể và cá nhân ngành Y tế Gia Lai đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Trong đó, Gia Lai có 2 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 38 tập thể và 102 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 7 cá nhân được Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tặng bằng khen.