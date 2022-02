(GLO)- Ngày 14-2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Chỉ thị nêu rõ: Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 dự báo thời gian tới còn diễn biến phức tạp, khó lường; chúng ta tiếp tục phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức trong khi nguồn lực còn hạn chế, sức chống chịu của người dân, doanh nghiệp đã bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài 2 năm qua. Do đó, các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Gia Lai đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết, sớm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, về công tác phòng-chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch đã đề ra theo các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đối tượng chính sách, người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi; phòng-chống xâm hại trẻ em, phòng-chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành phân khai các nội dung chi còn lại để trình HĐND các cấp năm 2022, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng; người đứng đầu các cấp, các ngành phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 648/KH-UBND ngày 29-3-2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2021, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 3-12-2021 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030.