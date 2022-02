Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Năm 2022, phấn đấu tăng thu 10% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao

(GLO)- Ngày 14-2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 12/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2-2022.





Theo đó, đối với công tác phòng-chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”; chú trong nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, đảm bảo cho công tác phòng-chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku hướng dẫn người dân làm thủ tục khai thuế. Ảnh: Đức Thụy



Căn cứ các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh có hướng dẫn cụ thể, thống nhất để các địa phương thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, không cứng nhắc, không ban hành các quy định trái với hoặc cao hơn quy định của Trung ương, của tỉnh. Tạo điều kiện để thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân năm 2022, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.



Về các nhiệm vụ khác, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tham mưu chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; kịp thời đề xuất việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2030. Đồng thời, các sở, ngành cần chuẩn bị tốt các nội dung quan trọng, cấp bách trình tại kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), các nội dung giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa cụ thể, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn… Các sở, ngành theo chức năng phối hợp với địa phương triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ. Trong đó, chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, nhất là các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước; theo dõi, đảm bảo nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, vật tư nông nghiệp... không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là xăng dầu; đẩy mạnh xuất khẩu; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đầu tư các dự án kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của tỉnh, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới; đảm bảo sử dụng nguồn lực nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội sau Tết; triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2022…



Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm phối hợp công tác chặt chẽ, kịp thời ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2022. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh rà soát, tính toán các kịch bản thu ngân sách của tỉnh, phấn đấu tăng thu 10% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao năm 2022.



Đối với kiến nghị về quyết toán kinh phí rà phá, hủy bom mìn; xử lý chất độc tại kho CK54, xã Trà Đa (TP. Pleiku) và việc mua sắm hệ thống camera an ninh kiểm soát ra vào của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tổng hợp, kiểm tra hồ sơ, đề xuất giải quyết đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không đùn đẩy trách nhiệm, hoàn thành trước ngày 20-2-2022.



KIỀU PHAN