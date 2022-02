Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Tiếp tục kiên trì các biện pháp phòng-chống dịch

(GLO)- Chiều 16-2, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để nghe báo cáo tình hình và công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.





Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số ban Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện



Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp



Báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh-thông tin: Từ ngày 1-1 đến 15-2, toàn tỉnh ghi nhận 5.786 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5.216 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 19 trường hợp tử vong (lũy kế 13.471 trường hợp dương tính, 11.213 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và 39 trường hợp tử vong ghi nhận từ đợt dịch ngày 28-5-2021 đến nay, các trường hợp tử vong đa số chưa tiêm vắc xin, lớn tuổi, có bệnh lý nền). Đến thời điểm báo cáo đã có 520 trường hợp F0 điều trị tại nhà/nơi cư trú và 779 trường hợp tái dương tính sau điều trị thực hiện theo dõi, cách ly tại nhà. Hiện có 1.624 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 2 bệnh viện dã chiến và 10 bệnh viện điều trị Covid-19. Mục tiêu của tỉnh là giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do Covid-19. Đã có 1.141 bệnh nhân điều trị thuốc kháng vi rút SARS-CoV-2 (Molnupiravir), qua điều trị chưa ghi nhận bất thường.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiêm 2.295.159 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên; trong đó, tiêm mũi 1 đạt 103,14%; mũi 2 đạt 94,42%; mũi 3 đạt 32,95%. Triển khai tiêm cho đối tượng 12-17 tuổi mũi 1 đạt 100,55%; mũi 2 đạt 86,63%. Các đơn vị y tế đang tiếp tục triển khai tiêm phòng Covid-19 theo kế hoạch. Về đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 2. Hiện nay, các hoạt động kinh tế-xã hội đã cơ bản trở lại bình thường trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện



Về tình hình dạy và học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Đến ngày 14-2, toàn tỉnh có 812/838 trường mầm non, phổ thông đã tổ chức dạy học trực tiếp, chiếm 96,9%. Từ ngày 7 đến 14-2, toàn tỉnh có 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 317 học sinh, sinh viên nhiễm Covid-19; không có trường hợp tử vong. Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều lây từ gia đình, bên ngoài trường học, chưa có hiện tượng lây lan dịch bệnh trong trường học. Tỉnh ta chưa ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron.



Để công tác phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thiết lập khu cách ly y tế tập trung để tiếp nhận, cách ly đối với cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các bệnh viện điều trị Covid-19; hỗ trợ thêm tiền ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch 40.000 đồng/người/ngày để đảm bảo chế độ ăn 120.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức buổi gặp mặt đại biểu của ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 để tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Y tế tham gia tuyến đầu chống dịch. Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương tổ chức hội nghị chuyên đề về y tế để đánh giá về chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế; đánh giá công tác tự chủ của các cơ sở y tế và xây dựng Đề án phát triển y tế tỉnh Gia Lai.



Tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch



Tham gia ý kiến tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Duy Định kiến nghị: Việc dạy-học trực tiếp tập trung hiện nay là cấp thiết vì càng kéo dài dạy học trực tuyến thì chất lượng dạy và học sẽ không cao và sẽ ảnh hưởng cả một thế hệ. Vì vậy, các ngành, địa phương cần tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường học. Đến nay, tỉnh chưa có ổ dịch nào trong trường học. Tuy nhiên, khi cho học sinh học trực tiếp thì chúng ta chấp nhận đối mặt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong trường học là rất cao. Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo mong muốn các cấp, ngành chủ động và phối hợp xử lý tình huống khi có F0 trong trường học, đảm bảo việc dạy và học.



Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra có hay không việc số lượng kit test phục vụ công tác phòng-chống dịch trước Tết, sau Tết ít và còn khó khăn trong đấu thầu mua sắm. Do số lượng kit test ít nên chưa triển khai tầm soát hết, vì vậy thực tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Khi đi học lại, một số phụ huynh còn băn khoăn về việc trẻ mầm non, tiểu học chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 sẽ dễ lây nhiễm bệnh khi đi học trực tiếp; vấn đề xử lý chung khi có ca F0 trong trường học; vần đề quá tải của nhân viên y tế khi quản lý, điều trị F0 tại nhà… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể những vấn đề này.



Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ động, kịp thời trong công tác phòng-chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Theo dự báo, đánh giá của Trung ương, tình hình dịch Covid-19 vẫn hết sức phức tạp và sẽ còn tiếp diễn, chưa thể kết thúc trước năm 2023, có thể xuất hiện nhiều biến chủng mới, nguy hiểm. Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục kiên trì các biện pháp trong phòng-chống dịch; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.



Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với dịch Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực. Ngành Y tế cần nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở nhất là tuyến dự phòng, đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất, trang-thiết bị y tế… theo phương châm “4 tại chỗ” và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế kịp thời. Tăng cường điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa số ca tử vong do Covid-19 là ưu tiên hàng đầu; thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-19 và triển khai quản lý, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà một cách chặt chẽ, tránh trường hợp người mắc tự điều trị tại nhà không báo cáo làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.



Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, rà soát những đối tượng nào chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 (trừ các trường hợp hoãn tiêm) để triển khai tiêm đầy đủ cho người dân; tiếp tục tiêm phủ mũi 3, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho đối tượng 5-11 tuổi để kịp thời triển khai ngay khi có vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn phòng-chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh; tất cả học sinh thực hiện đeo khẩu trang trong thời gian đến lớp. Các trường học không tổ chức dịch vụ ăn uống trong trường để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch.

Các ngành, địa phương cần tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ về chấp hành các quy định an toàn phòng-chống dịch trong sản xuất kinh doanh. Ảnh: P.V



Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; không chủ quan lơ là trong công tác phòng-chống dịch; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm, nêu gương trong công tác phòng-chống dịch. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ về chấp hành các quy định an toàn phòng-chống dịch trong sản xuất kinh doanh nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.



Đối với các kiến nghị mà Ban Chỉ đạo nêu, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất. Trong đó, về việc trưng dụng làm khu cách ly tập trung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thì cho chủ trương để UBND tỉnh quyết định.

NHƯ NGUYỆN