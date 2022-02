Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Ia Pết cần tập trung phát triển kinh tế, nỗ lực giảm nghèo

(GLO)- Sáng 23-2, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, ông Lê Anh Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Pết-nêu: Toàn xã có 8 thôn, làng với 1.842 hộ dân, trong đó trên 70% là dân tộc thiểu số. Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện đạt 36/38 chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, trong đó 2 chỉ tiêu chưa đạt gồm: tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và nông thôn mới. Trong năm, toàn xã đã tái canh 32,5 ha cà phê (đạt 108,3% kế hoạch); tình hình chăn nuôi phát triển ổn định; công tác thu chi, ngân sách đạt kế hoạch được giao; công tác giáo dục và đào tạo, khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo… Đặc biệt, trong năm 2021, từ nguồn vốn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện và các Mạnh Thường Quân xã đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo. Từ năm 2021 đến nay, địa phương đã giới thiệu 244 lao động vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; 41 công dân trở lại làm việc tại các tỉnh phía Nam và 5 lao động tìm được việc tại Hội chợ việc làm do UBND huyện tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (đứng trước, thứ 2 từ trái sang) trao đổi với đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia phòng-chống dịch và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết mọi kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Công tác xây dựng Chi bộ có cấp ủy và phát triển đảng viên được quan tâm. Cụ thể từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã đã xây dựng được 3 chi bộ có Chi ủy và phát triển được 11 đảng viên mới. Đến nay, toàn xã còn 311 hộ nghèo và phấn đấu giảm 65 hộ vào cuối năm 2022.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Ia Pết cũng nêu một số khó khăn ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân, nhất là giá phân bón tăng cao. Đồng thời, ông Lê Anh Hùng cũng kiến nghị lãnh đạo các sở, ban ngành quan tâm, giới thiệu các nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao về đầu tư tại xã để giải quyết việc làm, hướng tới liên kết với người dân trong sản xuất; quảng bá, tìm đầu ra cho các sản phẩm đan lát truyền thống; đôn đốc các nhà đầu tư thúc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường liên xã Ia Băng-Ia Pết để người dân đi lại, sản xuất thuận tiện trong mùa mưa; nâng mức phân bổ kinh phí để làm đường giao thông nông thôn…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) thăm khu vực đóng gói chuối của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn. Ảnh: Anh Huy

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị địa phương cần rà soát, phân loại, đánh giá về công tác sử dụng đất. Trên cơ sở đó có kế hoạch thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao; có kế hoạch cụ thể về chuyển đổi nghề, đào tạo lao động gắn kết với doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Cùng với đó, địa phương cần tăng cường hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng phân bón hữu cơ để giảm chi phí đầu tư, sản xuất bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi làm việc cũng như công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua của xã Ia Pết. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ia Pết là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và gắn kết phát triển du lịch. Do đó, địa phương cần tập trung phát triển kinh tế hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và chung sức xây dựng nông thôn mới; duy trì sĩ số học sinh, ngăn chặn tình trạng bỏ học và tảo hôn; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để các thế lực thù địch tác động, lôi kéo, xúi giục và đưa địa phương trở thành điểm sáng trong giữ gìn an ninh. Bên cạnh đó, xã cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị và chất lượng đảng viên, phấn đấu 100% Chi bộ thôn, làng có chi ủy; xây dựng và phát huy thật tốt đội ngũ cán bộ, công chức tại chỗ.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa phải) tặng quà cho hệ thống chính trị xã. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị lãnh đạo một số sở, ngành phải rà soát, đánh giá lại việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, huyện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quan tâm và thực hiện việc quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực…

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao đổi với lãnh đạo, công nhân Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hưng Sơn đứng chân trên địa bàn xã.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng trao tặng phần quà cho hệ thống chính trị xã Ia Pết.