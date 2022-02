Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên dâng hương tại Nhà truyền thống Công an tỉnh

(GLO)- Sáng 7-2, nhân dịp đầu năm Nhâm Dần 2022, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà truyền thống Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải) dâng hương tại Nhà truyền thống của đơn vị. Ảnh: Lê Ánh

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Ban Giám đốc Công an tỉnh tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham quan Nhà truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao việc lưu giữ hình ảnh, hiện vật lịch sử, tái hiện sinh động, chân thực về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 4 từ trái sang) chụp hình lưu niệm tại Nhà truyền thống Công an tỉnh. Ảnh: Nông Hòa

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tích cực phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.