Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo định kỳ

(GLO)- Chiều 13-1, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo định kỳ nhằm thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, phản hồi thông tin báo chí đưa trong quý IV-2021 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Lộc-Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, Gia Lai đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể, tổng GRDP tăng 9,71% so với năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,38%; công nghiệp-xây dựng chiếm 23,41%; dịch vụ chiếm 40,58%; thuế sản phẩm chiếm 5,63%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.880,9 tỷ đồng, đạt 173,12% dự toán Trung ương giao, 156,15% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 71,58% so với cùng kỳ năm 2020trước.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD, đạt 100% kế hoạch và tăng 5,17% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, tỉnh đã trồng 8.013 ha, đạt 100,17% kế hoạch; cao nguyên Kon Hà Nừng được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; có 67 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Đến nay, cả tỉnh hiện có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 181 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2020 của tỉnh đứng thứ 38 toàn quốc, đứng thứ 3 khu vực Tây Nguyên, giảm 8 bậc so với năm 2019. Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh đứng thứ 21 toàn quốc, đứng đầu khu vực Tây Nguyên, tăng 20 bậc so với năm 2019…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Quang Tấn

Công tác phòng-chống dịch Covid-19 được UBND tỉnh chú trọng triển khai. Tính từ ngày 28-5 đến ngày 31-12-2021, toàn tỉnh phát hiện 7.685 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5.997 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 18 trường hợp tử vong, hiện còn 1.670 trường hợp đang cách ly, điều trị tại các bệnh viện. Đến nay, tỉnh đã nhận 1.882.502 liều vắc xin được phân bổ theo theo kế hoạch và tiến hành tiêm 1.842.252 người, đúng đối tượng; đến ngày 31-12-2021, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin cho 220.354 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Trong năm 2021, các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh đã thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; kịp thời biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tham gia tích cực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội...

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã dành nhiều sự quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn tỉnh thời gian qua, như: công tác phòng-chống dịch Covid-19; công tác triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động trong bình thường mới; công tác quản lý đất đai…

Sau khi đại diện lãnh đạo một số sở, ngành trả lời những nội dung báo chí quan tâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Việc phản ánh đúng định hướng, thông tin kịp thời tình hình mọi mặt của tỉnh, giúp lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng-chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2022; các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền sâu rộng các sự kiện lớn chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2022…