Pleiku: Va chạm giữa 2 xe máy, 2 người bị thương

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 22-1, trên đường Tô Vĩnh Diện (đoạn trước số nhà 108 Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy đi ngược chiều khiến 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Quý

Theo đó, vào thời điểm trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy BKS 81B2-082.59 lưu thông theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng về làng Ốp (phường Hoa Lư); khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe cup 50 BKS 81AA-147.37 do 1 học sinh điều khiển đi ngược chiều.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Công an phường Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người đàn ông say rượu, không làm chủ tay lái đã lấn làn đường và tông vào xe của em học sinh.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông và em học sinh bị thương. Cả hai đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.