Pleiku: Một số loại hình dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại từ 29-1

(GLO)- Ngày 28-1, UBND TP. Pleiku có công văn về việc cho hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn.





Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 29-1, một số loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại gồm:



Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao: karaoke, vũ trường, massage, bar, spa, đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi chung là các cơ sở) được hoạt động trở lại với các điều kiện: phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định tại cơ sở; chấp hành quy định hoạt động tương ứng với từng cấp độ dịch theo phạm vi cấp huyện: khu vực nguy cơ cấp 1, cấp 2: hoạt động không quá 50% công suất; dừng hoạt động đối với khu vực nguy cơ cấp 3, cấp 4. Thời gian được phép hoạt động: từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày.



Một số loại hình dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn TP. Pleiku được hoạt động trở lại từ ngày 29-1. Ảnh: Bá Bính



Các cơ sở cần đảm bảo các điều kiện: phải đăng ký mã QR, tổ chức quét mã QR và thực hiện khai báo y tế đối với khách và người làm việc tại các cơ sở. Phải có hệ thống camera đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian cơ sở kinh doanh hoạt động và lưu trữ đầy đủ các thông tin về hoạt động kinh doanh của cơ sở. Thông tin từ hệ thống camera của cơ sở kinh doanh được dụng để phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Nhân viên phục vụ phải đảm bảo: (1) là F0 đã khỏi bệnh trong thời gian không quá 6 tháng; (2) đã tiêm chủng từ đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và đã qua ít nhất 14 ngày sau tiêm; bắt buộc sử dụng khẩu trang, kính chắn giọt bắn trong suốt thời gian làm việc và thay khẩu trang sau mỗi khi tiếp xúc với khách hàng mới, rửa tay, sát khuẩn tay nhanh sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc hoặc khi cần thiết. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền. Có máy đo thân nhiệt để đo thân nhiệt của khách sử dụng dịch vụ và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc mỗi ngày (nếu có dấu hiệu sốt thì không được vào cơ sở). Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách/nhân viên sử dụng trước khi vào cơ sở và khi cần thiết. Khử khuẩn giường, ghế và các vật dụng sau mỗi lần phục vụ khách hàng.



Đối với dịch vụ karaoke: phải thực hiện thay màng bọc/màng lọc đầu micro sau mỗi lần phục vụ khách, bố trí nước sát khuẩn trong phòng karaoke. Khử khuẩn định kỳ bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nhà vệ sinh... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.



Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ: người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo: (1) là FO đã khỏi bệnh trong thời gian không quá 6 tháng; (2) đã tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và đã qua ít nhất 14 ngày sau tiêm; (3) phải thực hiện quét mã QR bằng ứng dụng PC-Covid/hoặc Sổ Sức khỏe điện tử khi đến sử dụng dịch vụ.



Chủ cơ sở kinh doanh phải cam kết bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường theo địa bàn quản lý về chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động sau 21 giờ hàng ngày, các quy định phòng-chống dịch Covid-19 và các nội dung quy định tại văn bản này; gửi Bản cam kết cho UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thành phố, Ban Chỉ đạo xã, phường nơi cơ sở kinh doanh hoạt động. Chủ cơ sở kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp nhân viên, khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở không chấp hành các quy định phòng-chống dịch, không thực hiện các điều kiện nêu trên, gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.



Các điểm tập luyện các môn thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời; các câu lạc bộ thể dục thể thao, hồ bơi; phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe được hoạt động tương ứng với từng cấp độ dịch theo phạm vi cấp xã.



Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao: karaoke, vũ trường, massage, bar, spa, đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng xây dựng phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19 tại cơ sở. Chủ cơ sở kinh doanh phải cam kết bằng văn bản về chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch Covid-19 và gửi bản cam kết cho UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thành phố, xã, phường theo quy định.



Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa-Thông tin, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thẩm định các điều kiện hoạt động của các cơ sở kinh doanh đúng theo quy định. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành công tác phòng-chống dịch, các nội dung đã cam kết của các cơ sở kinh doanh các dịch vụ nêu trên nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động, phục hồi kinh tế nhưng phải tuân thủ quy định trong phòng-chống dịch Covid-19; kiểm tra định kỳ, đột xuất, đặc biệt là sau 21 giờ việc tổ chức thực hiện của các cơ sở và xem xét xử lý theo quy định pháp luật.



Phòng Văn hóa-Thông tin, Công an thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường kiểm tra, thẩm định các điều kiện hoạt động của các cơ sở theo quy định. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định trong phòng-chống dịch Covid-19; phối hợp với các địa phương quản lý hoạt động và xử lý vi phạm nếu các cơ sở không tuân thủ và phát sinh các tệ nạn xã hội khác trong quá trình hoạt động. Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường kiểm tra định kỳ, đột xuất, đặc biệt là sau 21 giờ việc tổ chức thực hiện của các cơ sở và xử lý vi phạm. Tham mưu UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thành phố xem xét, dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo đảm bảo các tiêu chí theo quy định.



Trung tâm Y tế thành phố thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình dịch Covid-19 của các xã, phường trên địa bàn; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố đánh giá cấp độ dịch của thành phố theo đúng quy định. Phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thành phố các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch theo thông báo của UBND tỉnh. Tham mưu UBND thành phố các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp khi có các tình huống xảy ra. Phối hợp UBND các xã, phường hướng dẫn, kiểm tra giám sát chặt chẽ các điều kiện hoạt động của các dịch vụ nêu trên theo đúng quy định phòng-chống dịch Covid-19.



Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 thành phố phối hợp với UBND xã, phường phụ trách, thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm.



