Pleiku: Giết người rồi tự tử

(GLO)- Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa cho biết đang điều tra làm rõ vụ án giết người tình rồi tự tử trên địa bàn.





Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên vào khoảng 12 giờ ngày 22-1, ông Ngô Văn Nam (SN 1975, trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) lên TP. Pleiku để tìm gặp bà C.T.T.H. (SN 1982, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku). Khi tới nơi, thấy bà H. cùng con gái của mình đang ăn cơm trong bếp thì ông Nam liền lao vào bóp cổ, đánh đập bà H. Con gái bà H. hoảng sợ chạy sang hàng xóm kêu cứu, đồng thời trình báo Công an phường Đống Đa đến giải quyết.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, cửa bị khóa từ bên trong nên không thể vào được. Khi mọi người tìm được cách vào nhà thì phát hiện bà H. bị nhiều vết thương do dao đâm, còn ông Nam đang trong tư thế treo cổ. Sau đó, dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đã tử vong.



Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



R’Ô HOK