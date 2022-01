Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm và làm việc tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-1, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai

Cùng đi với đoàn có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Vụ công tác miền Trung và Tây Nguyên…

Về phía lãnh đạo tỉnh, làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng-chống dịch có hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, duy trì hoạt động sản xuất-kinh doanh. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. GRDP bình quân đầu người/năm đạt 56,31 triệu đồng; sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản và phát triển nông thôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; thu ngân sách Nhà nước đạt 7.880,9 tỷ đồng, bằng 156,15% so với Nghị quyết, tăng 71,58% so với cùng kỳ năm 2020. Các chủ trương về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng, triển khai đồng bộ, hiệu quả; triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Về công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; việc tổ chức mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, các quy định về phòng-chống dịch... Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đặc biệt, ngân sách tỉnh đã chi trên 28,83 tỷ đồng để hỗ trợ Tết cho các đối tượng và các hoạt động phục vụ Tết. Đến ngày 20-1, toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng 32.969 suất quà Tết cho người có công với tổng kinh phí 8,29 tỷ đồng; tặng 61.818 suất quà cho các đối tượng với tổng kinh phí 23,95 tỷ đồng. Đồng thời, đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai đầy đủ, đúng đối tượng các chế độ chính sách, bảo đảm đến tận tay người nhận trước ngày 23-1 (tức ngày 25-12 Âm lịch).

Về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận các vấn đề liên quan được Quốc hội tiếp thu, ghi nhận. Đoàn đã tổng hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định… Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh về trang-thiết bị, vật tư y tế trị giá hàng tỷ đồng; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã ghi nhận, đánh giá rất cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc thu ngân sách vượt cao trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp và chủ trương xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự vui mừng về công tác quan tâm, chăm lo Tết của địa phương trong bối cảnh đại dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương an toàn, tiết kiệm nhưng không để người nào không có Tết.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của địa phương, đoàn công tác ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo với Trung ương để có những điều chỉnh, chỉ đạo kịp thời. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, tỉnh Gia Lai có những đặc điểm rất riêng, có lợi thế về tài nguyên, khí hậu trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp do đó cần tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề về hạ tầng để kết nối, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong đoàn công tác và khẳng định: Chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác là niềm cổ vũ, động viên rất lớn đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Lời động viên, món quà của đoàn công tác gửi đến các công nhân, người lao động và các hộ nghèo, gia đình chính sách là sự cổ vũ, động viên để công nhân, người lao động trong các công ty cao su nói riêng, người dân trên địa bàn tỉnh nói chung tiếp tục phấn đấu trong lao động, sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm tốt cho xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác và nêu quyết tâm Gia Lai sẽ cố gắng tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể hóa các nghị quyết đạt các kết quả cao hơn. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, các đồng chí trong đoàn công tác luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Gia Lai, nhất là các chương trình về phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình về phát triển kết cấu hạ tầng theo nghị quyết của Chính phủ…

Dịp này, đoàn công tác và đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao tặng tỉnh 500 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo ăn Tết; đoàn công tác cũng trao tặng 150 suất quà với tổng trị giá 75 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đoàn công tác và đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng tỉnh Gia Lai 500 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo đón Tết. Ảnh: Quang Tấn

* Cùng ngày, đoàn công tác đã tham gia Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an” tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh và tặng 200 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 4 công ty cao su trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê và Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 250 ngàn đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (bìa trái) đã đến thăm, tặng quà đồng chí Ksor Phước. Ảnh: Phương Dung Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Tuấn

Đoàn cũng đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà đồng chí Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thăm gia đình bà Huỳnh Thị Sáu-thương binh 4/4 (195 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).