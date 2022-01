Nghi án "nghịch tử" bắn cha ruột rồi nổ mìn tự tử cùng bạn gái tại Đức Cơ: Đối tượng có 2 tiền án

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai hiện vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người tử vong tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) xảy ra vào rạng sáng 25-1.





Đối tượng Đỗ Đức Anh. Ảnh Công an tỉnh Gia Lai cung cấp

Trong số 2 người tử vong có Đỗ Đức Anh (SN 1980, thị trấn Chư Ty) là đối tượng bị Công an tỉnh đang truy bắt vì dùng súng bắn cha ruột bị thương vào ngày 22-1.

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 25-1, người dân sống xung quanh nghe một tiếng nổ lớn (nghi là mìn tự chế) phát ra từ nhà bà H.T.H. (SN 1979, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) nên đã trình báo lực lượng Công an địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đức Cơ đã tiếp cận hiện trường vụ nổ thì phát hiện Đỗ Đức Anh và bà H. (bạn gái đối tượng) đã tử vong. Qua ghi nhận tại hiện trường, hệ thống cửa kính trong căn nhà cấp 4 của bà H. bị vỡ, mái hiên bị sức ép của vụ nổ thổi bay, thi thể 2 người không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, qua khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và 6 viên đạn.



Qua tìm hiểu những người dân sống xung quanh khu vực nhà bà H, được biết: Bà H. làm nghề buôn bán cháo tại chợ Đức Cơ. Sau khi ly hôn, bà H. sống cùng 2 người con trai tại tổ 3, thị trấn Chư Ty (thời điểm xảy ra vụ việc 2 con của bà H. không có ở nhà). Bà H. cũng mới có mối quan hệ tình cảm với đối tượng Đỗ Đức Anh gần 1 năm nay. Trong cuộc sống, 2 người khá kín tiếng nên hàng xóm chưa nghe hay chứng kiến sự mâu thuẫn gay gắt nào. Còn Đỗ Đức Anh, dù đăng ký hộ khẩu tại tổ 3, thị trấn Chư Ty nhưng đối tượng rất ít khi về sinh sống tại đây mà thường lên buôn bán và ở cùng cha, mẹ, em trai tại thôn Ia Mút (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).



Trước khi xảy ra vụ nổ tại nhà bà H, chiều 22-1, gia đình ông Đ.V.Đ. (SN 1948, trú tại huyện Đức Cơ), là cha ruột đối tượng Đỗ Đức Anh có tổ chức tiệc tất niên tại nơi buôn bán ở thôn Ia Mút. Sau khi uống rượu, đến 17 giờ cùng ngày, Đỗ Đức Anh và em ruột là anh Đ.V.T. (SN 1991) xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, ông Đ. vào can ngăn nên anh T. lánh sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, vì ấm ức, Đỗ Đức Anh đi vào phòng ngủ lấy 1 khẩu súng (loại súng bắn đạn chùm hoa cải) đi tìm anh T. để giải quyết mâu thuẫn. Không thấy anh T, đối tượng về nhà thì gặp ông Đ. đứng đợi trước cửa, trên tay cầm con dao. Trong lúc không làm chủ được bản thân, đối tượng Đỗ Đức Anh đã dùng súng bắn khiến ông Đ. trọng thương. Gây án xong, đối tượng mang theo khẩu súng và đạn bỏ trốn. Trong khi lực lượng Công an huyện Đức Cơ đang ráo riết truy bắt đối tượng thì đêm 25-1, Đỗ Đức Anh trốn về nhà chị H. và xảy ra vụ việc trên.

Khá nhiều người dân theo dõi sự việc tại gần khu vực nhà nạn nhân H. Ảnh: Lê Anh



Được biết, Đỗ Đức Anh từng có 2 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Theo đó, đầu năm 2018, Đỗ Đức Anh và ông T.Đ.H. (trú tại tỉnh Đak Lak) xảy ra mâu thuẫn khi đối tượng cho rằng ông H. sử dụng chiếc cân đã độ chế để cân sai khối lượng hạt điều nên đã đòi ông H. trả 17 triệu đồng nợ trước đó. Đến thời hạn nhưng ông H. chưa trả nợ nên ngày 21-3-2018, Đỗ Đức Anh về nhà lấy 3 quả nổ đã chế tạo trước đó, đồng thời chế tạo thêm 1 quả nổ nữa rồi bỏ vào túi xách tìm đến lán thu mua điều của ông H. (tại huyện Đức Cơ) để đòi nợ. Khi đi vào lán thu mua điều của ông H, đối tượng đã lấy 1 quả nổ từ trong túi xách ra đốt rồi ném vào vườn điều gần đó gây tiếng nổ lớn. Sau đó, giữa Đỗ Đức Anh và con trai ông H. xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau nên đối tượng tiếp tục đốt 2 quả nổ khác và ném ra vườn điều gần đó.



Đến ngày 24-3, Đỗ Đức Anh đã đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua giám định, Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại TP. Hồ Chí Minh kết luận, quả nổ mà Đỗ Đức Anh giao nộp cùng các mẫu vật xung quanh vụ nổ tại lán của ông H. có thành phần chính gồm amoni nitrat và TNT. Với hành vi này, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đỗ Đức Anh 30 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9-2020.



LÊ ANH