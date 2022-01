Ngành Kiểm sát tỉnh Gia Lai cần tiếp tục tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát

(GLO)- Sáng 12-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố 1.144 vụ/1.741 bị can (giảm 55 vụ và tăng 70 bị can so với năm 2020). Trong đó, nhóm tội phạm về trật tự an toàn xã hội tăng 13 vụ/88 bị can; tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng 4 vụ/22 bị can; tội phạm về kinh tế, môi trường và xâm phạm sở hữu giảm 56 vụ/55 bị can; tội phạm về ma túy giảm 14 vụ và tăng 20 bị can. Đồng thời, đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 2.255 tin báo tố giác tội phạm (tăng 77 tin so với năm 2020), trong đó đã giải quyết 1.793 tin. Kiểm sát việc bắt, tạm giam-giữ về hình sự 894 người, trong đó khởi tố 885 người và kiểm sát việc tạm giam 1.797 bị can.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự từ khi khởi tố 1.556 vụ/2.236 bị can (tăng 50 vụ/237 bị can). Trong đó, đã giải quyết 1.172 vụ/1.639 bị can. Kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm 1.075 vụ/2.097 bị cáo; kiểm sát xét xử vụ án hình sự phúc thẩm 164 vụ/242 bị cáo. Ngoài ra, các tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và khiếu kiện hành chính đã thụ lý kiểm sát 8.195 vụ, việc (tăng 762 vụ việc so với năm 2020).

Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Ảnh: R’Ô HOK

Cũng trong năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã ban hành 51 kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Trong đó, 29 kiến nghị đối với Cơ quan Điều tra (vượt chỉ tiêu 10 kiến nghị) và 22 kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan về biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, không để lọt, bỏ sót tội phạm; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức và phòng-chống tiêu cực trong nội bộ của ngành trong tình hình mới...

Dịp này, thừa ủy quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã trao tặng "Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân" năm 2021 cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2021 cho 9 đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.