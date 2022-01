Lãnh đạo TP. Pleiku chúc Tết Báo Gia Lai và một số cơ quan, đơn vị

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 18-1, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Báo Gia Lai, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bộ, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku.

Đến thăm các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong năm 2021, thành phố đã nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng, tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung (thứ 3 từ trái sang) thăm, chúc Tết Báo Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cán bộ, chiến sĩ, y-bác sĩ các đơn vị tiếp tục chú trọng công tác phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự để Nhân dân được an toàn, đón Tết lành mạnh, an vui.

Đồng thời, mong muốn Báo Gia Lai tiếp tục tuyên truyền tiếp tục đồng hành hỗ trợ, bám sát hoạt động của thành phố để kịp thời đưa tin và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về gương người tốt, việc tốt ở cơ sở, các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, các dự án đầu tư trên địa bàn, quảng bá du lịch nhằm giới thiệu tới bạn đọc gần xa biết đến những danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa, ẩm thực, con người Phố núi, góp phần xây dựng Pleiku ngày càng phát triển theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.