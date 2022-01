Gia Lai thực hiện đồng bộ biện pháp phòng-chống, không để bùng phát dịch sau dịp lễ, Tết

(GLO)- Nhằm ngăn chặn, không để biến chủng Omicron xâm nhập vào địa phương, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc tiếp tục triển khai khẩn cấp một số nội dung trong công tác phòng-chống dịch.





Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phủ sóng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, UBND tỉnh-Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.



Đối với công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, UBND tỉnh-Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phê bình nghiêm khắc đối với UBND và Ban Chỉ đạo 2 huyện la Pa, la Grai; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo 2 huyện rà soát, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng tiêm vắc xin phòng Covid-19 chậm trễ. Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng, phấn đấu trong tháng 1-2022 đảm bảo phủ mũi 1 cho đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi và trong quý I-2022 đảm bảo phủ mũi 3 cho toàn dân trên địa bàn tỉnh.



Đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi dừng thực hiện một số chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế đang điều trị bệnh nhân Covid-19 rà soát, lập danh sách bệnh nhân thuộc các đối tượng là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách khác... (có xác nhận của chính quyền địa phương) để xem xét hỗ trợ tiền ăn từ ngày 1-1 đến ngày 10-1-2022.



Sở Y tế ban hành văn bản về hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và xét nghiệm, cách ly, điều trị. Cụ thể hóa phương án đối với việc cách ly, điều trị F0 tại nhà/nơi cư trú ở những nơi có điều kiện trên cơ sở báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện thí điểm cách ly F0 tái dương tính tại nhà. Cùng với đó, triển khai các đội y tế lưu động, thiết lập đường dây nóng để ứng phó các tình huống khẩn cấp; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất tại các bệnh viện dã chiến và điều chuyển trang-thiết bị, khung nhân lực phù hợp theo tầng điều trị; thực hiện phân tầng điều trị, hướng dẫn chuyển tuyến bệnh nhân cụ thể đối với các bệnh viện dã chiến và các Bệnh viện điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh...



Hướng dẫn người dân vùng biên giới thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Lê Quang



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế rà soát điều kiện về cơ sở vật chất tại các bệnh viện dã chiến của tỉnh, đảm bảo điều kiện cho người bệnh đang cách ly điều trị. Rà soát, phân loại đối tượng đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh để bàn giao các trường học, cơ sở giáo dục cho địa phương; đồng thời chuẩn bị khu cách ly tập trung để cách ly người nhập cảnh về từ Campuchia.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt biên giới, không để xảy ra xuất-nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối tắt. Sở Y tế phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành liên quan giám sát chặt tất cả đối tượng nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua cửa khẩu; những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cần phải được gửi mẫu về Viện Pasteur Nha Trang để làm giải trình tự gen nhằm xác định chủng lây nhiễm. Trước mắt áp dụng Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16-12-2021 của Bộ Y tế về việc “phòng-chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh” trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu từ ngày 1-1-2022. Cùng với đó, Sở Y tế có văn bản xin ý kiến Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết giám sát dịch tễ, các biện pháp phòng-chống dịch đối với công dân nhập cảnh từ các nước có ca bệnh biến chủng Omicron.



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11 CT/TW, ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch trong dịp Tết Dương lịch 2022, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách nhằm bảo đảm vừa phòng-chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Gia Lai tăng cường công tác kiểm tra, hạn chế tập trung đông người để tránh tình trạng bùng phát dịch sau dịp lễ, Tết. Ảnh: Quang Tấn





Tăng cường công tác kiểm tra, hạn chế tập trung đông người và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch để tránh tình trạng bùng phát dịch sau dịp lễ, Tết. Khẩn trương rà soát, cấp các khoản hỗ trợ, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng-chống dịch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu trang phục phòng hộ cá nhân, thiếu vật tư chống dịch; đồng thời, khẩn trương tổng hợp danh sách và ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nói trên.



PHAN KIỀU