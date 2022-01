Gia Lai tăng cường giám sát người về từ vùng dịch

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-1, Gia Lai ghi nhận 265 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh lên 10.090 ca, trong đó có 29 ca tử vong. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, song các ngành, địa phương vẫn quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm chủ động ngăn ngừa không để dịch bùng phát, nhất là trong dịp Tết.



Theo thông báo cập nhật cấp độ dịch Covid-19, toàn tỉnh chỉ còn 3 xã: Ia Sao (thị xã Ayun Pa), Ia Hrung và Ia Dêr (huyện Ia Grai) thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao). Tại các xã này, công tác phòng-chống dịch được tăng cường. Ông Puih Blí-Chủ tịch UBND xã Ia Dêr-thông tin: Tính từ ngày 25-10-2021 đến sáng 23-1, xã ghi nhận trên 100 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 tuần qua, dịch diễn biến phức tạp, một số làng phải phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch. Đến sáng 23-1, toàn xã không còn thôn, làng nào bị phong tỏa.



Theo Chủ tịch UBND xã Ia Dêr, dù dịch đã được kiểm soát nhưng xã không chủ quan, lơ là mà tiếp tục triển khai các biện pháp theo quy định. Xã không tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về. “Ngoài ra, lực lượng chức năng phối hợp với các tổ Covid cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số các biện pháp phòng-chống dịch, thực hiện 5K; khi có người thân từ vùng dịch về phải khai báo với chính quyền địa phương và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế. Qua tuyên truyền, người dân chấp hành nghiêm túc, các trường hợp từ vùng dịch về địa phương đều thực hiện khai báo theo quy định”-ông Puih Blí nói.

Người dân khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện



Tại phường Hội Thương (TP. Pleiku), những ngày qua, số công dân đi từ vùng dịch về khai báo y tế gia tăng. Ông Phạm Ngọc Thạch-Trạm trưởng Trạm Y tế phường-cho biết: “Người dân từ vùng dịch về đều khai báo y tế đầy đủ và theo cấp độ dịch từng vùng mà chúng tôi hướng dẫn họ thực hiện cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, chính quyền phối hợp với các tổ Covid cộng đồng tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định để đón Tết an toàn, không để dịch bùng phát”.



Dịp cuối năm, lượng người nhập cảnh qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) cũng tăng cao so với ngày thường. Trước sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh, lưu ý kiểm tra điều kiện lưu trú để đảm bảo những trường hợp này không tiếp xúc với người xung quanh theo quy định; đảm bảo an toàn tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.



Theo thống kê, bình quân mỗi ngày có gần 100 công dân từ Campuchia nhập cảnh về Việt Nam. Lực lượng Biên phòng, Hải quan tăng cường quản lý người nhập cảnh 24/24 giờ; thực hiện test nhanh các trường hợp nghi ngờ, phân loại trường hợp chưa tiêm đủ vắc xin hoặc đã tiêm đủ để có biện pháp xử lý, cách ly phù hợp. Ông Trần Quang Chỉ-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ-chia sẻ: Thời điểm trước, trong và sau Tết, Trung tâm bố trí bác sĩ, điều dưỡng, lái xe thường xuyên túc trực để xử lý các tình huống xảy ra. Nếu phát hiện ca nghi ngờ hoặc nhiễm Covid-19 thì đội phản ứng nhanh sẽ đưa đối tượng đi cách ly hoặc đến các cơ sở điều trị Covid-19. Ngoài ra, Trung tâm còn thành lập đội điều trị cách ly y tế; đội y tế khu vực cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Binh đoàn 15 và đội lấy mẫu vận chuyển làm việc thường xuyên. Cùng với đó, triển khai mạng lưới cán bộ y tế rộng khắp địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt công dân từ vùng dịch về. Nhân viên y tế cơ sở theo dõi ngày 2 lần đối với các trường hợp được hướng dẫn cách ly tại nhà, đồng thời truyền thông, tư vấn người nhà và những người xung quanh cách phòng bệnh.



Ngày 19-1, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có Công văn số 34/CV-BTTr-BCĐ về việc thống nhất văn bản hướng dẫn các biện pháp cách ly, giám sát y tế trong phòng-chống dịch Covid-19 đối với công dân về địa phương. Công văn hướng dẫn rất cụ thể từng đối tượng về từ vùng dịch theo các cấp độ và người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối tượng thực hiện nghiêm theo quy định, đảm bảo người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN