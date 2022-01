Để mọi người, mọi nhà đều có Tết

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vào dịp Tết cổ truyền, việc chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện. Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 và việc chăm lo người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2022.





Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Tết cho người nghèo năm 2022” từ Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải. Ảnh: Lê Đại

* Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã đạt những kết quả cụ thể gì, thưa bà?



- Bà PHẠM THỊ LAN: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đã được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ bằng những việc làm thiết thực. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sinh kế giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai; các trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19… với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn kết nối để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ vốn, trao sinh kế…



Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Lê Đại

Để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu. Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, gia đình cách ly y tế, trong khu vực bị phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 17 chuyến xe với 400 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; hỗ trợ vận chuyển miễn phí hơn 30 tấn hàng thiết yếu do người dân Gia Lai gửi cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp giảm bớt khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19.



* Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ có những hoạt động cụ thể gì để chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thưa bà?



- Bà PHẠM THỊ LAN: Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Theo kết quả rà soát được thực hiện vào cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 3,96% (14.943 hộ), hộ cận nghèo là 9,05% (34.202 hộ). Để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo thông qua ủng hộ Chương trình “Tết cho người nghèo năm 2022” với mục tiêu “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”.



Cùng với đó, Mặt trận các cấp cũng tập trung phối hợp rà soát những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người không may mắc các bệnh hiểm nghèo để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ; phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức thành viên có những hoạt động cụ thể, thiết thực giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đối tượng thăm, tặng quà Tết là những người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khó khăn; hộ nghèo vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai.



* Trân trọng cảm ơn bà!



LÊ ĐẠI (thực hiện)