Chủ tịch UBND TP. Pleiku thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

(GLO)- Tối 31-1 (29 Tết), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng cùng lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực đêm Giao thừa.





Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng quà động viên công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Đến thăm, tặng quà và chúc Tết đội ngũ công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng này trong đêm Giao thừa để Phố núi xanh-sạch-đẹp.



Còn đối với lực lượng Công an thành phố, Chủ tịch UBND TP. Đỗ Việt Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu của các cán bộ, chiến sĩ. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lực lượng Công an cần tổ chức công tác trực ban, trực chiến, các phương án phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Pleiku làm nhiệm vụ đêm Giao thừa. Ảnh: Bá Bính





Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TP. Pleiku cũng gửi lời chúc đến các cán bộ, công nhân, chiến sĩ cùng gia đình đón một năm mới an khang, thịnh vượng.



BÁ BÍNH