Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Thu ngân sách nội địa năm 2022 phải tăng thêm 10%

(GLO)- Chiều 13-1, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tài chính-ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2022. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.





Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tài chính-ngân sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2022. Ảnh: Hà Duy

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song ngành Tài chính đã tích cực tham mưu điều hành linh hoạt thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc công tác tài chính-ngân sách.



Cụ thể, theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh đã thực hiện thu được 7.880,9 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán Trung ương giao, đạt 156,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 71,6% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó thu nội địa là 5.767 tỷ đồng, đạt 127% dự toán Trung ương giao, tăng 14,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ hoạt động xuất-nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý thu là 2.114 tỷ đồng, tăng gấp gần 173,2 lần dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, gấp 229 lần so với năm 2020. Nguyên ngân từ kết quả thực hiện chính sách thu hút đầu tư, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện gió.



Công tác thực hiện chi năm 2021 là 12.172 tỷ đồng, bằng 100,4% so với dự toán Trung ương giao, đạt 96,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kinh phí đã chi thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động do tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 là hơn 233 tỷ đồng.



Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ngành Tài chính xác định mục tiêu của công tác tài chính-ngân sách năm 2022 là huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để phòng-chống, kiểm soát dịch Covid-19; tận dụng cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm cân đối chi ngân sách địa phương; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý nợ công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN. Cụ thể, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 5.415 tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán năm 2021; dự toán được HĐND tỉnh thông qua là 5.827 tỷ đồng, tăng 15,5% so dự toán HĐND giao năm 2021; phấn đấu tổng thu nội địa đạt trên 6.300 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2021. Trung ương giao dự toán chi ngân sách địa phương là 13.022,9 tỷ đồng, tăng 7,4% so với dự toán năm 2021; dự toán được HĐND tỉnh thông qua là 13.433,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so dự toán HĐND giao năm 2021.



Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình thu-chi ngân sách, những khó khăn, vướng mắc cũng như phương hướng triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách năm 2022, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đánh giá cao những quyết tâm, nỗ lực của ngành Tài chính trong công tác thu NSNN năm 2021, đồng thời đề nghị trong năm 2022 tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để tăng nguồn thu, nhất là từ các dự án đầu tư; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nỗ lực làm tốt công tác an sinh xã hội; cùng với phát triển kinh tế là phát triển đầy đủ các lĩnh vực văn hóa-xã hội; y tế đảm bảo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Duy





Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực xử lý các gói kích cầu; năm 2022, nguồn thu nội địa phải tăng thêm 10% (khoảng 570 tỷ đồng). Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh có giải pháp phân cấp chi ngân sách ngay từ đầu năm, cắt giảm những khoản chi không cần thiết để cân đối ngân sách; rà soát lại những nguồn đang thất thu. Triển khai các biện pháp linh hoạt, sống an toàn với dịch, phủ nhanh việc tiêm vắc xin. Nhanh chóng hoàn thiện các kế hoạch thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là quản lý tài sản công. Kiểm tra hoạt động của các Ban Quản lý dự án để đảm bảo công tác đấu thầu đúng quy định. Tập trung xây dựng chính sách tài chính ngân sách, đẩy nhanh chuyển đổi số. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhạy bén, làm tốt công tác tham mưu về tài chính; xây dựng các quy định về văn hóa ứng xử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, chuẩn bị hàng hóa phục vụ lễ, Tết.



HÀ DUY