Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành thăm, chúc Tết lực lượng Công an, Biên phòng và nguyên lãnh đạo tỉnh

(GLO)- Chiều 24-1, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.





Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) thăm, chúc Tết Công an tỉnh. Ảnh: Mộc Trà

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.



Đến thăm, chúc Tết tại Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định trong năm 2021, mặc dù phải gặp nhiều khó khăn, thách thức, song lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; giữ được mối quan hệ hữu nghị quốc tế; góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng đoàn công tác đến thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Mộc Trà



Dự báo về những khó khăn sẽ phải đối mặt trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an và Biên phòng tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giao. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe đến tất cả cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.



Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị cũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đối với lực lượng vũ trang tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như các dịp lễ, Tết. Đồng thời hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ; đặc biệt là tổ chức tốt lực lượng, sẵn sàng trực chiến trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa trái) ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng chí Nguyễn Vỹ Hà (bìa phải)-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mộc Trà



Cũng trong chiều 24-1, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Vỹ Hà-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và gia đình đồng chí Nay Phin-nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính Kháng chiến. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Thành đã ân cần thăm hỏi cũng như chúc các gia đình có nhiều sức khỏe, an khang, hạnh phúc nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và mãi là những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng để con cháu học tập, noi theo. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vui mừng thông báo đến các gia đình những kết quả nổi bật của tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong năm 2021.

Đại diện gia đình đồng chí Nay Phin-nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính Kháng chiến (bìa phải) cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trước thềm năm mới. Ảnh: Mộc Trà



Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm mà lãnh đạo tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, đồng chí Nguyễn Vỹ Hà cùng gia đình đồng chí Nay Phin tin tưởng rằng, tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc và phát triển hơn nữa trong những năm tới.



MỘC TRÀ