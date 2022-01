Chư Prông: Va chạm khiến rơ moóc lật đè lên ô tô, một người tử vong

(GLO)- Vào khoảng 10 giờ ngày 27-1, tại Km 9+800, cầu Ngầm trên đường tỉnh lộ 663 (đoạn qua làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.





Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 81C-069.33 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 81R-002.80 chở cám do ông Nguyễn Thái Dũng (SN 1988, trú tại số 37, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Pleiku) điều khiển đi từ hướng xã Bàu Cạn vào thị trấn Chư Prông đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 81A-148.93 do ông Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1982, trú tại thị trấn Chư Prông) điều khiển đi chiều ngược lại.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh R'Ô HOK



Sau khi va chạm, phần rơ moóc phía sau lật đè lên xe ô tô con khiến ông Nguyễn Tuấn Hiệp tử vong tại chỗ, đồng thời gây ách tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ 663.



Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với tổ công tác của Phòng PC07 Công an tỉnh tổ chức cứu hộ người bị nạn; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông bảo vệ hiện trường, phân luồng và hướng dẫn phương tiện lưu thông, không để ùn tắc giao thông.



Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện phối hợp với Phòng PC09 Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân để điều tra, xử lý theo quy định.



KIỀU PHAN