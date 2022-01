Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo Tết cho người dân

(GLO)- Sáng 20-1, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan Khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để nghe báo cáo công tác chỉ đạo của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và định hướng nhiệm vụ công tác quý I-2022.

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư hoặc Phó Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chăm lo Tết cho người dân an toàn, chu đáo

Với phương châm “Tất cả người dân đều có Tết”, những ngày này, các địa phương trong tỉnh đã và đang tổ chức đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo… Cùng với đó, xây dựng, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết. Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà cho biết: Huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị Tết chu đáo và quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công... Đồng thời, huyện triển khai kế hoạch tổ chức hội chợ hoa. Để đảm bảo các biện pháp phòng dịch, tất cả người dân tham gia hội chợ thực hiện test nhanh 3 ngày/lần.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tương tự, Thị ủy An Khê cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức 10 đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đồng thời, phân công các Thị ủy viên phụ trách địa bàn thực hiện nghiêm việc nắm và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy và trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là công tác trấn áp tội phạm cũng như vấn đề về pháo nổ; chấn chỉnh và xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải. Ngoài ra, lễ kỷ niệm 231 năm Khởi nghĩa Tây Sơn và 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa cũng sẽ được tổ chức gọn, đảm bảo nghiêm các yêu cầu về phòng-chống dịch Covid-19”.

Cùng với việc xuất ngân sách, huy động các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo Tết cho người dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng xây dựng, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho hay: “Đối với 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài phần quà của tỉnh, TP. Pleiku có những phần quà để người dân đón Tết trên tinh thần an toàn, tiết kiệm. Thành phố cũng bố trí 1 đường hoa và 3 chợ hoa”. Đề cập đến chuyện cho học sinh quay trở lại trường sau Tết Nguyên đán, Bí thư Thành ủy Pleiku thông tin, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, trong đó tập trung rà soát các điều kiện, đảm bảo việc phân luồng, bố trí các thiết bị y tế, phòng cách ly cũng như các biện pháp phòng dịch cho học sinh, giáo viên, phụ huynh…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên yêu cầu, ngay sau Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung giải quyết việc làm cho lao động, tiếp tục phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn để học sinh đến trường. Ảnh: Đức Thụy

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-nêu: Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với lực lượng Biên phòng, quân sự nắm tình hình và chủ động triển khai xử lý các tình huống phát sinh; tập trung xuống cơ sở, tăng cường vai trò của Công an xã trong việc phối hợp với các ngành tấn công, trấn áp tội phạm; tiếp tục phối hợp với lực lượng y tế truy vết, khoanh vùng các ổ dịch. Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về Luật Giao thông đường bộ cũng như vấn đề phòng-chống cháy nổ; phối hợp trong việc giải quyết, xử lý vấn đề pháo nổ trái phép và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", trong đó phát huy vai trò tự quản tự, tự phòng, tự bảo vệ trong các doanh nghiệp, khu dân cư.

Liên quan đến công tác tuyển quân, Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-thông tin: Sau Tết Nguyên đán, toàn tỉnh có hơn 2.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu V, công tác tuyển quân sẽ được thực hiện theo 3 cấp độ; tùy theo từng cấp độ dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với địa phương, các lực lượng triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các địa phương vận dụng các nguồn lực để chăm lo Tết cho người dân, không để người dân thiếu Tết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng-chống cháy nổ, cháy rừng và khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ số lượng công dân từ nơi khác về địa phương và có biện pháp kiểm tra, kiểm soát, theo dõi nhằm đảm bảo tốt các biện pháp phòng-chống dịch. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các huyện biên giới kiểm tra, kiểm soát và siết chặt biên giới.

Về đề xuất cho mở cửa trở lại với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ: massage, karaoke…, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh xây dựng các phương án về việc quản lý cũng như trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, các điều kiện phòng dịch trước khi tổ chức hoạt động trở lại…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị các địa phương dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch song cũng quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, phải nắm bắt tình hình, rà soát kỹ lưỡng, quan tâm chăm lo đầy đủ, không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết. Riêng về vấn đề trao huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu, trong ngày 20-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với các huyện, thị xã, thành phố để thống nhất và tổ chức trao trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Tết Nguyên đán 2022 là cái Tết khác so với mọi năm. Theo đó, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo tốt về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả trước, trong và sau Tết; kiểm soát tốt tình hình phòng-chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vận chuyển, đốt pháo; mỗi gia đình phải thực hiện nghiêm cam kết về việc không đốt pháo hoa, pháo nổ; tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc xin và nhập dữ liệu.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị, các địa phương phải thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng-chống dịch; khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi địa bàn khi không có việc thật sự cần thiết để Tết Nguyên đán 2022 là cái Tết an yên, sum vầy, yêu thương, chia sẻ. Chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, lực lượng chăm lo sức khỏe Nhân dân, người lao động… Bên cạnh đó, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời; xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và tổ chức các hoạt động Tết phù hợp trong điều kiện phòng-chống dịch hiện nay.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị thật tốt công tác tuyển quân năm 2022; phân công lực lượng trực trước, trong và sau Tết Nguyên đán để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung giải quyết việc làm cho lao động, tiếp tục phòng-chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn để học sinh đến trường học tập.