Truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại thị xã An Khê

(GLO)- Sáng 20-12, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước được quy tập trên địa bàn thị xã về yên nghỉ vĩnh hằng cùng với đồng chí, đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.

Dự lễ có đồng chí: Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã An Khê.

Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngọc Minh

Trong không khí trang nghiêm với nghi thức trọng thể, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã, lực lượng vũ trang đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Trần Thị Kim Dung nhấn mạnh sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú-người chiến sĩ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Các liệt sĩ đã ra đi, nhưng chí khí lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để các thế hệ noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

“Từ nay, 10 liệt sĩ của chúng ta sẽ mãi mãi yên nghỉ bên cạnh đồng đội thân yêu của mình, trong tình thương vô hạn của người thân, đồng chí, đồng bào. Vĩnh biệt các liệt sĩ, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của các liệt sĩ; xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ; chúng tôi nguyện phấn đấu thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”- Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê bày tỏ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp nhang các liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về triển khai tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ đầu tháng 11-2021 đến nay, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với chính quyền địa phương và Nhân dân thị xã An Khê tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại phường An Bình. Cả 10 hài cốt đều được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính.

Được biết, tối 19-12, thị xã An Khê đã trang trọng tổ chức lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ. Nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch, tất các đại biểu dự lễ cầu siêu và truy điệu đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế và test nhanh Covid-19.