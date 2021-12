"Tiếp sức" người dân vượt qua đại dịch

(GLO)- Nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ ngày 4-11 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao 2.329 túi an sinh với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Túi an sinh được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân tộc thiểu số đang thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và trong khu vực phong tỏa tạm thời do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Sê và TP. Pleiku. Mỗi túi có 20 kg gạo, thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 500 ngàn đồng. Ông Y Khum-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku-cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận 655 túi an sinh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ, chúng tôi đã chuyển đến các đối tượng nhanh nhất có thể. Nhờ sự hỗ trợ này mà các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa yên tâm phòng-chống dịch”.

Nhận túi an sinh ngay tại nhà, ông Ksor Bíu (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) phấn khởi: “Làng bị phong tỏa, trong gia đình có người trở thành F1 nên mình ở yên trong nhà. Nhờ có túi an sinh và sự hỗ trợ từ các hội, đoàn thể địa phương nên gia đình mình không phải lo lắng nhiều nữa. Mình chỉ mong tỉnh sớm khống chế được dịch bệnh và không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng để người dân yên tâm trở lại lao động sản xuất”.

Ông Hồ Văn Điềm (thứ 3 từ phải sang)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng túi an sinh cho người dân làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy

Trong đợt này, huyện Đak Đoa được phân bổ 990 túi an sinh, tập trung cho người dân tại 2 xã Hà Bầu, Đak Krong. Ông Đinh Ơng-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: “Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tăng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Khi có kế hoạch trao các túi an sinh, chúng tôi đã hướng dẫn các xã nhanh chóng rà soát, nắm chính xác hoàn cảnh từng gia đình để hỗ trợ đúng đối tượng. Mọi hoạt động hỗ trợ phải đảm bảo tính công khai, minh bạch”. Tất cả các túi an sinh sau khi tiếp nhận, địa phương đã phân công lực lượng trao đến từng hộ, tiếp thêm động lực để người dân yên tâm “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”. Phấn khởi khi được nhận túi an sinh ngay tại cổng nhà, bà Úi (làng Nú, xã Hà Bầu) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Mấy ngày qua, làng bị phong tỏa, các thành viên trong gia đình không thể đi làm nên cuộc sống rất khó khăn. May nhờ các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ kịp thời, gia đình tôi đã không còn lo lắng nhiều nữa. Số lương thực, thực phẩm này nếu ăn uống tiết kiệm cũng được 20 ngày”. Tương tự, khi được cán bộ địa phương trao tặng túi an sinh kèm những lời động viên, thăm hỏi ân cần, ông Hok (làng Ring Rai, xã Hà Bầu) vui vẻ nói: “Trong lúc dịch bệnh khó khăn thế này, chỉ cần trong nhà có gạo, có mắm muối là chúng tôi yên tâm rồi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở nhau nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch, “ai ở đâu ở yên đó” để phối hợp tốt với các lực lượng sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Bên cạnh việc trao túi an sinh cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tạm thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trao hàng trăm túi an sinh khác đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Ông Ksor Tuy-Bí thư Đảng ủy xã Ia O (huyện Ia Grai) cho hay: 20 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã đã nhận được túi an sinh. Những phần quà không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn động viên tinh thần kịp thời, giúp người dân vơi bớt khó khăn, yên tâm thực hiện cách ly. Về phía địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động, kêu gọi người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn.

Thấu hiểu sự khó khăn của người dân trong cơn đại dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời trích từ Quỹ phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh hỗ trợ khẩn cấp các túi an sinh. Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-nhấn mạnh: “Việc trao tặng các túi an sinh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân trong khu vực bị phong tỏa, hộ cách ly y tế tại nhà sớm vượt qua giai đoạn khó khăn yên tâm chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch”.