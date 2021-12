Quân nhân tử vong tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 là do tai nạn

(GLO)- Sáng 1-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp nhằm thông tin đến các cơ quan báo chí về trường hợp quân nhân tử vong tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991). Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại cuộc họp, Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí về trường hợp tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Thiên. Theo đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29-11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên, cấp bậc Binh nhất, Đại đội Thông tin, Tiểu đoàn Bộ binh 50 đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự ngã, sau đó đi về phòng nghỉ. Đến khoảng 21 giờ, quân nhân Nguyễn Văn Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để cấp cứu. Đến 22 giờ cùng ngày, quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về trường hợp quân nhân tử vong. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thông báo cho gia đình và địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 5 (Quân khu 5), Viện Kiểm sát quân sự khu vực 52, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, Trung tâm Pháp y tỉnh, ông Nguyễn Văn Lâm-cha đẻ của quân nhân Nguyễn Văn Thiên, ông Nguyễn Văn Thành Nghĩa-chú ruột của quân nhân Nguyễn Văn Thiên, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa An (huyện Kbang) chứng kiến tiến hành khám nghiệm tử thi.



Quá trình khám nghiệm được tiến hành công khai, dưới sự chứng kiến của các bên. Sau khi khám nghiệm, cơ quan pháp luật đã thông qua biên bản, tất cả cùng nghe, ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong là do tự ngã, xuất huyết não.



Theo nguyện vọng của gia đình, lúc 12 giờ 25 phút ngày 30-12, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên về địa phương để làm thủ tục mai táng. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các chế độ chính sách cho quân nhân theo quy định.



Tại buổi họp báo, Đại tá Lê Tuấn Hiền thay mặt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự ngã và vết mổ khám nghiệm tử thi tạo nên.



VĨNH HOÀNG