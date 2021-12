Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp công dân định kỳ tháng 12-2021

(GLO)- Ngày 15-12, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12-2021.

Các ông: Đinh Ngọc Quý-Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân. Cùng dự còn có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Quý và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông chủ trì tiếp công dân tháng 12-2021. Ảnh: Thiên Di





Mở đầu phiên tiếp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh lắng nghe công dân Nguyễn Thị Ánh (trú tại 20 Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) trình bày khiếu nại về Quyết định số 688/QĐ-CCTHADS của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Pleiku do ông Vũ Văn Quyền-Chi cục trưởng ký ngày 2-1-2019 về việc thi hành án theo yêu cầu của ông Lưu Quang Chương (trú tại 98 Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Theo Quyết định, người phải thi hành án là ông Nguyễn Thái Hòa (chồng bà Ánh, trú tại 20 Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) phải trả số tiền 1 tỷ đồng cho người được thi hành án là ông Lưu Quang Chương trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được Quyết định hoặc thông báo Quyết định. Bà Ánh cho rằng, Quyết định này không đúng quy định của pháp luật khiến gia đình lâm cảnh khốn cùng. Mặt khác, đối với vụ việc, gia đình bà Ánh đã nhiều lần trình bày tại các buổi tiếp công dân của tỉnh nhưng các cấp chính quyền chưa giải quyết dứt điểm, dù đã nhiều năm trôi qua.



Sau khi lắng nghe, đại diện của Chi cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát tỉnh và Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy phân tích các căn cứ, quá trình xử lý ở tỉnh, đồng thời cho biết Viện Kiểm sát tối cao đang thụ lý vụ việc. Đối với nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã trao đổi quan điểm giải quyết của tỉnh và đề nghị gia đình bà Ánh cần chờ kết luận chính thức từ Viện Kiểm sát tối cao. Lý do vụ việc đã vượt thẩm quyền xử lý của tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, ông Đông yêu cầu Viện Kiểm sát tỉnh cần làm việc với Viện Kiểm sát tối cao để kiểm tra, nắm tiến độ thụ lý, giải quyết vụ việc rồi thông tin lại cho công dân.



Tiếp theo, công dân Nguyễn Huy Phương (trú tại 280 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku) trình bày cho rằng năm 2019, xã hội đen dùng hung khí chém gây tổn hại sức khỏe của người chồng, xâm chiếm trái phép ngôi nhà của gia đình nhưng Công an TP. Pleiku có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình công dân.



Sau khi nghe công dân trình bày, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phản hồi công dân Phương một phần nội dung vụ việc. Cùng với đó, ông Long đề nghị công dân Nguyễn Huy Phương trực tiếp làm việc với Công an tỉnh trong buổi sáng 15-12 để nắm rõ hơn thông tin tố Công an TP. Pleiku bao che, bỏ lọt tội phạm. Ông Đỗ Tiến Đông cũng đề nghị Công an tỉnh nhanh chóng cử lực lượng đến làm việc với công dân, nắm thông tin vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp nếu có sai phạm tại Công an TP. Pleiku và xử lý dứt điểm vụ việc. Sau đó, Công an tỉnh đã cử lực lượng đến mời bà Phương về trụ sở làm việc.



THIÊN DI