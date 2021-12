Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII thông qua 33 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, chiều 10-12, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bế mạc. Trong phiên làm việc cuối cùng, sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh giải trình một số nội dung cần làm rõ, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 33 nghị quyết quan trọng.





Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Tấn Thi

Sau khi đánh giá tổng quan về những thách thức đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng, việc chỉ đạo, điều hành của tỉnh thời gian qua là hết sức linh hoạt và hiệu quả trong thực hiện “nhiệm vụ kép”. Minh chứng ở kết quả đạt và vượt của các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản, công tác phòng-chống dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cùng nhiều kết quả quan trọng khác. Năm 2022, tỉnh xác định “sống chung” với dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả gắn với xây dựng các giải pháp kiểm soát rủi ro. Vấn đề đặt ra lớn nhất ở đây vẫn là "5K + vắc xin". Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung cùng với tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tiêm chủng bao phủ vắc xin phòng dịch Covid-19 cho toàn dân theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, ưu tiên tiêm nhắc vắc xin mũi 3 cho người từ 50 tuổi trở lên và các đối tượng có bệnh nền; phải kiểm soát bệnh nhân chuyển biến nặng và giảm được số ca tử vong.



Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, năm 2022, tỉnh vẫn đặt chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt mức 8,65%. Bởi lẽ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, mức tăng trưởng bình quân hàng năm của tỉnh phải đạt từ 8,6% trở lên. Thêm nữa, tỉnh đang triển khai rất quyết liệt 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. “Rất nhiều vấn đề các đại biểu quan tâm như chi đầu tư cầu dân sinh, đường, trạm y tế, trường mẫu giáo… đều nằm trong các chương trình mục tiêu quốc gia này mà tỉnh sắp triển khai. Còn tỉnh sẽ chỉ đầu tư có trọng điểm cho những công trình mang tính chất lan tỏa và kết nối, không đầu tư lắt nhắt và dàn trải. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang chỉ đạo các sở, ngành tập trung bám sát các gói kích cầu phục hồi phát triển kinh tế-xã hội từ Chính phủ; tăng cường công tác quảng bá, thu hút đầu tư, đẩy mạnh triển khai sớm những dự án mà các nhà đầu tư đang quan tâm. Nếu chúng ta tận dụng cơ hội trong khó khăn, làm tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì tin rằng mức phát triển của năm 2022 sẽ không kém năm 2021”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tin tưởng.



Liên quan đến ý kiến đề xuất của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị HĐND tỉnh lùi thời gian thêm 1 năm việc trích 30% từ nguồn tiền sử dụng đất để nộp vào quỹ phát triển đất của tỉnh nhằm trang trải cho các khoản hụt thu. Ngoài ra, chi hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo ở mức 20% (giảm 10% so với năm 2021) vì theo báo cáo tổng hợp và cân đối của ngành Tài chính thì tỉnh chỉ còn 40 tỷ đồng để phục vụ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, nếu tăng chi cho những lĩnh vực khác thì sẽ bị thiếu hụt, rất khó trong cân đối.



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành giải trình một số nội dung liên quan. Ảnh: Tấn Thi



Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét và biểu quyết thông qua 33 nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân và việc phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Riêng một số nội dung để lại do chưa đầy đủ về thủ tục, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ để kịp thời trình cho kỳ họp HĐND tỉnh (chuyên đề) sắp tới, cùng với các nội dung liên quan đến Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh cần quan tâm giám sát các nội dung này, kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.



Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, nghị lực, quyết tâm cao để đưa tỉnh nhà vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.



Trong điều kiện tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh khó lường, HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nội dung mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại các kỳ họp trước. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị sau kỳ họp này, các cơ quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp tích cực hơn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; bằng mọi biện pháp huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong năm 2022.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 33 nghị quyết trình tại kỳ họp. Ảnh: Tấn Thi



Cùng với đó, thực hiện nghiêm quy định về dự toán thu, chi ngân sách, quản lý ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí nguồn vốn các dự án đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ngăn chặn trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ tài sản công; cắt giảm các khoản chi thường xuyên kém hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiết kiệm chi thường xuyên. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng và xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.



Ngoài ra, UBND tỉnh cần khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua; phấn đấu ngay trong những ngày đầu, tháng đầu để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, tạo đà cho những năm tiếp theo. Các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.



“Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2022”-Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên khẳng định.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,65%; GRDP bình quân đầu người đạt 60,44 triệu đồng; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 107 xã). Kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.827 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 40.000 tỷ đồng; 26.200 lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2024) còn 10,09%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với huyện nghèo Kông Chro giảm 5%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 58,8%; 93% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả cây cao su) đạt 47,15%; diện tích trồng rừng trong năm là 8.000 ha…

HỒNG THI - QUANG TẤN