Ia Pa: Tìm thấy thi thể em Kpă Khuôn sau hơn 1 tháng bị nước cuốn trôi

(GLO)- Ngày 16-12, Bà Rmah H'Ploanh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm thấy thi thể em Kpă Khuôn (SN 2009, trú tại Plei H'bel) không may bị nước cuốn trôi hơn 1 tháng qua.

Chiếc áo của em Kpă Khuôn tại nơi tìm thấy thi thể. Ảnh: Như Loan

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 16-12, anh Nguyễn Huỳnh Đàn (SN 1985)-nhân viên Nhà máy Thủy điện Đak Srông 3A đi dọc bờ sông Pa tìm chặt cây thuốc. Khi đến một cây sung cách Nhà máy Thủy điện Đak Srông 3A khoảng 1 km thuộc địa phận xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa), anh phát hiện một thi thể người đang trong tình trạng phân hủy cạnh gốc cây liền trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ia Rsươm phối hợp với Công an huyện Krông Pa và Công an xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa) xác minh nhận diện. Qua đó, lực lượng chức năng xác định tử thi là em Kpă Khuôn bị nước cuốn trôi tại khu vực đầu cầu sông Ba vào ngày 13-11-2021.

Hiện thi thể của cháu đã được đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.